Sebastian Schmidt stellt in Gößnitz aus.

Gößnitz. Sebastian Schmidt zeigt Fotos aus Tschernobyl. Schau in der Rathausgalerie noch bis 9. Juli 2020 zu sehen.

Fotoausstellung in Gößnitz verlängert

Seit dieser Woche hat die Stadtverwaltung Gößnitz für die Bevölkerung, unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften, wieder geöffnet. Wie die Verwaltung mitteilt, hat Sebastian Schmidt nun spontan seine Foto-Ausstellung über Tschernobyl verlängert.

Seine Bilder sind nun bis zum 9. Juli dieses Jahres zu sehen. Dokumentationen über Tschernobyl weckten das Interesse des Hobbyfotografen und für ihn war schnell klar, dass dieser Ort wie geschaffen für sein Hobby ist. Das Wort Tschernobyl erinnert viele Menschen sofort an den Nuklearunfall im Jahr 1986, der als Katastrophe von Tschernobyl bekannt wurde. Lange Zeit war das Gebiet im Radius von 30 Kilometern Sperrzone. Seit Mitte 2011 ist es für jedermann wieder frei zugänglich.

Einige Fotos, die Sebastian Schmidt 2018 aufgenommen hat, zeigt er in seiner Ausstellung in der Gößnitzer Rathausgalerie. Darunter sind Aufnahmen von einem Freizeitpark, der am 1. Mai 1986 eröffnet werden sollte.