Fotoschau auf Burg Posterstein geht zu Ende

Am Sonntag, 19. Juli, geht im Museum Burg Posterstein die Sonderausstellung „Landschaft nach der Wismut – Fotografie von Karl-Heinz Rothenberger“ zu Ende. Durch die coronabedingte Schließzeit von März bis Mai verlängerte das Museum die Ausstellung in den Sommer hinein. Insgesamt sahen sich knapp 3000 Besucher die Ausstellung an.

Die Fotoschau wird demnächst im Stadt- und Dampfmaschinenmuseum in Werdau zu sehen sein, mit dem das Museum Burg Posterstein zusammenarbeitet und die in Posterstein konzipiert und gestaltete Ausstellung dem Werdauer Museum überlässt. Für ehemalige Wismut-Kumpel interessant ist außerdem ein Zeitzeugen-Projekt, das die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig derzeit durchführt.

Der Landshuter Fotograf Karl-Heinz Rothenberger. Foto: Katja Grieser

Der Landshuter Fotograf besuchte die „Wismut-Landschaft“ erstmals im April 1998 im Rahmen einer Ärzte-Tagung in Gera. Beeindruckt von der Herausforderung der Sanierung begab er sich bis Oktober 2019 insgesamt über sechszehnmal auf Exkursion, jeweils mit kundiger Führung durch einen Vertreter der Wismut GmbH. Seine nun ausgestellten Fotos zeigen überwiegend die Arbeiten im Ronneburger Revier.

Während der Schließzeit des Museums entstand eine eigene Online-Ausstellung mit ausführlichen historischen und aktuellen Informationen zum Uranerzbergbau in der Region. Als Unterseite im Blog des Museums ist diese Erweiterung weiterhin zu sehen. Inhaltlich geht es sowohl um das Radon-Kurbad in Ronneburg, um den Uranerzabbau in Thüringen und Sachsen in der DDR, um die gesundheitlichen und ökologischen Probleme sowie die Sanierung, die immer noch im Gange ist.

Ehemalige Wismut-Kumpel als Zeitzeugen gesucht

Die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig leitet im Auftrag der Länder Thüringen und Sachsen ein Kulturerbe-Projekt. Im Zuge dessen soll ein digitales Forschungsportal entstehen und Zeitzeugen-Interviews durchgeführt werden. Derzeit werden Zeitzeugen gesucht.

Weitere Informationen: www.sawleipzig.de/de/presse/pressemitteilungen/pm_wismut_zeitzeugenaufruf.pdf/view