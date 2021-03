Löbichau: Framo mit E-Truck mit Wasserstoffantrieb

Die Framo GmbH will noch in diesem Jahr einen E-Truck mit Wasserstoffantrieb vorstellen.

Das kündigte das Unternehmen jetzt an. Damit habe der Mittelständler in einem wichtigen Feld der Zukunftsmobilität einen technischen Vorsprung. „Wir haben jahrelang geforscht, entwickelt und gearbeitet, jetzt sind wir so weit“, stellt Ralf Binnenbruck fest, der technische Direktor der Framo GmbH.

Die Nachricht sorge in der Branche für Aufsehen. Denn viele internationale Großkonzerne arbeiten seit Jahren am Thema Wasserstoff im Schwerlastverkehr. In vielen Fällen ohne zählbare Ergebnisse. „Das spezialisierte Knowhow unserer Mitarbeiter und die Kontinuität in der Entwicklungsarbeit unserer Ingenieure machen diese Ergebnisse möglich“, betont Binnenbruck.

Angebot auf der Langstrecke

Bislang ist Framo für die E-Mobilität im Bereich des Schwerlastverkehrs bekannt. Hier überzeuge man mit kleinen Serien für besondere Ansprüche. Vom Abfallsammel-Lkw über den elektrisch angetriebenen Betonmischer bis zum E-Truck mit Kühlaggregat reicht das Portfolio. Und das im Bereich von 7,5 bis 60 Tonnen. Zu den Kunden zählen etwa die Supermarktkette Aldi, das Bahn-Logistikunternehmen DB Schenker oder Kommunen. Die Elektromobilität im Schwerlastverkehr hat ihre Stärken auf der Kurz- und Mitteldistanz. Mit der neuen Generation von Wasserstrofftrucks will Framo nun auf der Langstrecke ein Angebot machen. Der Prototyp, der noch in diesem Jahr vorgestellt werden soll, ist ein 26-Tonner, dessen Grundaufbau nach dem Framo-Prinzip mit modularen Erweiterungen für zahlreiche Nischen spezialisiert werden kann.