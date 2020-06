Frank Just wird neuer Leiter des Jugendamtes Altenburger Land

Frank Just wird zum 1. Juli neuer Leiter des Fachbereiches Soziales, Jugend und Gesundheit des Altenburger Landes. Er tritt damit die Nachfolge von Dirk Nowosatko an.

Frank Just wird zum 1. Juli neuer Leiter des Fachbereiches Soziales, Jugend und Gesundheit im Landratsamt Altenburger Land. Der gebürtige Köthener tritt damit die Nachfolge von Dirk Nowosatko an, der die Kreisverwaltung auf eigenen Wunsch zum 31. März verlassen hat. Als Fachbereichsleiter ist Frank Just zugleich Leiter des Jugendamtes.

Frank Just ist seit Oktober 2017 für die Kreisverwaltung als Leiter des Fachdienstes Allgemeiner Sozialer Dienst tätig und in dieser Position unter anderem für das Pflegekinderwesen, für Adoptionsverfahren, Hilfen zur Erziehung und Jugendgerichtshilfe verantwortlich. Just ist diplomierter Sozialpädagoge und besitzt zudem eine Ausbildung als Familientherapeut.

Statt einem leitet Just künftig sieben Fachdienste

Just ist bereits seit 1989 im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätig, seit 1996 als Sozialpädagoge. Er startete seinen Werdegang in der Betreuungs- und Beratungsstelle Hütte e.V. in Rostock. Dort war er bis 2007 beschäftigt und mehrere Jahre als Teamleiter tätig.

Anschließend zog es ihn nach Chemnitz, wo er bis zu seinem Engagement im Landkreis Mittelsachsen in der Beratungsstelle der Opferhilfe Sachsen e. V. arbeitete. 2008 schloss er zudem ein externes Studium an der Fachhochschule Neubrandenburg im Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit ab.

Die Position des Fachdienstleiters Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), die Frank Just derzeit noch bekleidet, wird zum 1. Juli neu besetzt. Mit wem, ließ das Landratsamt noch offen.

Als Fachbereichsleiter wird Just künftig verantwortlich für sieben Fachdienste sein: Controlling und Wirtschaftliche Hilfen, Unterhalt und Vormundschaften, Allgemeiner Sozialer Dienst, Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung, Sozialhilfe, Grundsicherung und Wohngeld sowie den Fachdienst Gesundheit.