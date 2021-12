Frank Tempel ist neuer Linke-Kreistagsfraktionschef im Altenburger Land

Altenburg. Ralf Plötner gibt die Aufgabe ab. Jana Klaubert und Mandy Eißing sind Stellvertreterinnen.

Die Mitglieder der Linke-Fraktion im Kreistag Altenburger Land fanden sich unlängst zu einer länger anberaumten Videokonferenz zusammen.

Dabei schlug der bisherige Fraktionsvorsitzende Ralf Plötner den 52-jährigen Frank Tempel mit Beginn des nächsten Jahres als neuen Fraktionsvorsitzenden für die Dauer der restlichen Wahlperiode vor.

Dazu erklärt Plötner: „Nach über sieben Jahren an der Fraktionsspitze haben wir uns in der Fraktion beraten und die Mitglieder sind meinem Vorschlag gefolgt, dass Frank Tempel neuer Vorsitzender der Fraktion wird. Es war uns allen wichtig, die kommunalpolitische Arbeit wieder auf mehr Schultern zu verteilen.“ Ralf Plötner habe seine Arbeit als Fraktionsvorsitzender sehr gerne gemacht und werde den neuen Fraktionsvorstand nach allen Kräften unterstützen.

Plötner ist seit 2019 Mitglied des Thüringer Landtages und gehört dem Kreistag im Altenburger Land seit 2009 an.

Frank Tempel wurde von den anwesenden Fraktionsmitgliedern einstimmig gewählt. Er war bereits von 2009 bis 2014 Fraktionsvorsitzender der Kreistagsfraktion und bringe aus dem Nobitzer Gemeinderat und dem Deutschen Bundestag viel politische Erfahrung mit.

Vorausschauendes Handeln gefordert

Dazu erklärt er: „Für die weitere Arbeit wurde über die personelle Neuaufstellung hinaus die inhaltliche Schwerpunktsetzung der Fraktion in den kommenden Monaten diskutiert. Selbstverständlich stand dabei die Corona-Pandemie – insbesondere hier die Lage im Altenburger Land – im Vordergrund.“

Die Fraktion wolle es sich zur Aufgabe machen, stärker auf innovatives, vorausschauendes Handeln des Landrates zu drängen. Das ständige Nachjustieren in Organisationsfragen der Kreisbehörde bedeute, dass man Problemen nachlaufe – zum Nachteil von Bürgern und Behördenmitarbeitern.

Sich wiederholende Überlastungssituationen in der Pandemiebekämpfungsinfrastruktur gelte es, durch frühere Entscheidungen entgegenzutreten, ohne sich immer nur auf die eigenen Pflichtaufgaben zu beschränken.

In einem Teil der Beratung ging es um langfristige Ziele wie ein kostenloser öffentlicher Personennahverkehr oder ein geschlossenes Alltagsradwegenetz für eine Anbindung an Bahnhöfe und Verkaufseinrichtungen aller Ortschaften, bis hin zum Ausbau der Schulsozialarbeit und kostenfreien Mittagessen an Schulen und Kindergärten.

Vernetzung wichtig

Frank Tempel kündigte mit Blick auf die ehrgeizigen Ziele an, an eine frühere Stärke der Fraktionsarbeit wieder anknüpfen zu wollen. Nicht zuletzt auch den Kontaktbeschränkungen in der Pandemiebekämpfung geschuldet, müsse nun wieder mehr Wert auf die Vernetzung der Kreistagsfraktion mit sozialen und gesellschaftlichen Partnern des Landkreises gelegt werden.

Auf Vorschlag von Frank Tempel wurden mit Jana Klaubert und Mandy Eißing zwei erfahrene Kommunalpolitikerinnen als seine Stellvertreterinnen gewählt. In der Neuorganisation der Fraktion, so die Idee von Tempel, sollen sie künftig eine stärkere Mitverantwortung tragen. Klaubert und Eißing waren bereits von 2014 bis 2019 in dieser Funktion aktiv.