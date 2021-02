Frau bespuckt und verletzt sie mit Briefkastentür

Als am Montag gegen 17.45 Uhr in der Altenburger Terrassenstraße eine 64-jährige Frau die Post aus einem Briefkasten entnahm, kam ein offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehender unbekannter Mann, bespuckte die Frau, schlug weiterhin die Briefkastentür zu und verletzte daraufhin die 64-Jährige leicht an der Hand.

Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte.

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sollten Sie Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können, werden Sie gebeten sich unter der Tel. 03447 /4710 oder bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

