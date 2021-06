Frau mit drei Promille nachmittags gestoppt - Cannabispflanzen im Gewächshaus

Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Cannabispflanzen in Gewächshaus

Polizeibeamte kamen Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr in einer Gartenanlage in Lucka zum Einsatz und leiteten Ermittlungen gegen einen 47-jährigen Mann wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes ein. In seiner Gartenparzelle, speziell in einem nicht einsehbaren Gewächshauszelt, fanden die Beamten insgesamt sechs Cannabispflanzen und stellten diese sicher. Im Verlauf der Ermittlungen konnten weiterhin ca. 20 Gramm bereits getrocknete Cannabisblüten, sowie mehrere Betäubungsmittelutensilien aufgefunden und ebenfalls sichergestellt werden. Der 47-Jährige muss nun mit einem Verfahren rechnen.

Mit drei Promille am Nachmittag gestoppt

Stattliche drei Promille Atemalkohol zeigte ein Messgerät Montagnachmittag an, als eine 38-jährige Frau gegen 14.40 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Straße in Altenburg von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Die Weiterfahrt mit ihrem Opel wurde untersagt. Zudem musste sie zur Blutentnahme, ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

