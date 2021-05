Frau mit Pfefferspray-Attacke: Nachbarschaftsstreit eskaliert in Altenburg

Altenburg. Diesen Vorfall mit einem Verletzten meldet die Polizei.

Ein Streit zwischen Nachbarn gipfelte am Mittwochabend gegen 21.10 Uhr, in der Altenburger Rousseaustraße in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei kam es zunächst zwischen einer 25-jährigen Anwohnerin und ihrem 38-jährigen Nachbarn zu einem Wortgefecht, woraufhin die 25-Jährige ein Pfefferspray einsetzte.

Der 38-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Die Altenburger Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzungen und Beleidigung gegen die beiden Personen.

