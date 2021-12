Frau nach Frontalzusammenstoß nahe Schmölln schwer verletzt

Schmölln Ein Kind, welches im Verursacherfahrzeug saß, musste ambulant behandelt werden.

Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen kam es am späten Montagnachmittag auf der B7 in der Nähe von Schmölln. Im Ortsteil Zschernitzsch fuhr laut Polizei ein 35-jähriger Mann mit seinem Audi aus Richtung Schmölln in Richtung Altenburg, setzte zum Überholen an und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW.

Die 50-jährige VW-Fahrerin wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Ein Kind, welches im Verursacherfahrzeug saß, musste ambulant behandelt werden.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen