Frauen verdienen 19 Prozent weniger als Männer

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Altenburger Land, Carina Michalsky, begrüßt das Anliegen des Equal Pay Day.

Am 10. März 2021 macht der internationale Aktionstag nun schon zum 55. Mal darauf aufmerksam, dass Bruttoarbeitslöhne von Frauen im Durchschnitt niedriger sind als die von Männern. Die statistische Lohnlücke liegt noch immer bei 19 Prozent. Symbolisch gesehen bedeutet dies, dass Frauen 69 Tage am Jahresanfang, also bis zum 10. März, ohne Lohn arbeiten.

Rollenmuster noch vorhanden

Die Gründe dafür sind vielseitig, weiß Michalsky: Frauen erlernen andere Berufe als Männer. Der Arbeitsmarkt wird in typische Frauen- und Männerberufe aufgeteilt. Die Entgelte in Berufen mit einem hohen Frauenanteil sind oft geringer als in traditionellen Männerdomänen.

Eine weitere Ursache für die Einkommensunterschiede sind die immer noch vorhandenen Rollenmuster. Frauen übernehmen die Kindererziehung oder Pflege eines Angehörigen und unterbrechen so ihr Arbeitsleben. Nach dem Wiedereinstieg in die Arbeitswelt, ist es insbesondere für Frauen schwierig, eine Vollzeitstelle anzunehmen, da oft die familiären Verpflichtungen an erster Stelle stehen.

Darüber hinaus seien Frauen in Gehaltsverhandlungen oft zurückhaltender, denn sie sind meistens froh, eine Stelle gefunden zu haben, bei der sich Berufs- und Familienleben vereinbaren lassen.

Erwiesen ist außerdem, dass der Anteil von Frauen in Geschäftsführungen, in Aufsichtsräten und anderen Führungspositionen kleiner ist, als der der Männer.

„Der Equal Pay Day ist wichtig, um die Gründe für die Entgeltunterschiede in die Öffentlichkeit zu tragen und bewusst auf die diese Problematik hinzuweisen. Ganz oben steht gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Damit dies gelingen kann, sollten Frauenberufe aufgewertet sowie bessere Arbeitsbedingungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten geschaffen werden“ erklärt Carina Michalsky. „Lohngerechtigkeit ist wichtiger denn je. Nur gemeinsam kann ein Wandel herbeigeführt werden, von dem wir alle, egal welches Geschlecht, profitieren“, so die Gleichstellungsbeauftragte, abschließend.

www.equalpayday.de