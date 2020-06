Die EWA öffnet das Freibad Süd in Altenburg am Freitag.

Altenburg. Am Samstag eröffnet das Freibad Süd in Altenburg die Saison. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es besondere Regeln.

Freibad Süd in Altenburg öffnet ohne Rutsche und Sprungturm

Die Freibadsaison ist eröffnet, Corona zum Trotz. Besondere Hygienekonzepte, mehr Reinigungspersonal sowie eine begrenzte Besucheranzahl sollen aber ein sicheres Badeerlebnis garantieren.

Am Samstag, 6. Juni, geht es auch im Freibad Süd in Altenburg los. Vorige Wochen wurde das Becken gefüllt, heißt es vom Betreiber Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa). In der Startphase sind nur 400 Gäste gleichzeitig im Freibad erlaubt, zudem Sprungturm, Rutschen und Kinderplanschbecken gesperrt.

Auf den Liegewiesen dürfen sich nicht mehr als zwei Personen, beziehungsweise zwei Familien auf einer Decke aufhalten. Ebenso sind nur zwei Personen oder eine Familie in den Umkleidebereichen erlaubt und nicht mehr als zwei Personen in den Toiletten und Duschen.