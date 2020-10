Freie fahrt herrscht seit Montag wieder auf dem Busplatz in Schmölln. Nach mehr als vier Monaten ist dort die Umgestaltung des kompletten Areals zu Ende gegangen. Womit auch die zeitweiligen Änderungen des gesamten Fahrverkehrs nun wieder aufgehoben sind.

Der Busplatz ist jetzt barrierefrei gestaltet und auch für sehbehinderte Menschen besser nutzbar gemacht. Insgesamt flossen knapp 594.000 Euro in die Umgestaltung. 65 Prozent der förderfähigen Summe übernimmt dabei das Land Thüringen. Die vorhandene Verkehrsanlage wurde so umgestaltet, dass die Busse die Haltestellen jederzeit parallel anfahren können. Zudem wurden die Bordsteinhöhen so angepasst, dass der Einstieg in den Bus barrierefrei wird. „Für alle, die mit Rollatoren unterwegs sind und den öffentlichen Nahverkehr nutzen, ist das eine erhebliche Erleichterung“, sagt André Wiese, Leiter des Verkehrsbüros der Thüsac Personennahverkehrsgesellschaft, die mit dem barrierefreien Busplatz in der Knopfstadt bereits auf ihrer Internetseite wirbt. „Denn ein Rollatorenproblem hatten wir vor dem Umbau definitiv.“

Schmölln ist laut Thüsac-Fahrbereichs- und Betriebsleiterin Ute Hupfer die erste Stadt im Altenburger Land, die so einen barrierefreien Busplatz vorweisen kann. „Mit dem Niveauausgleich durch die Bordsteine ist ein problemloses Einsteigen in unsere Busse nun möglich“, freut sie sich. Mit dem integrierten Leitsystem für Blinde und sehbehinderte Menschen sei zudem nicht nur an gehbehinderte Menschen gedacht worden.

Die Umbauarbeiten waren am Montag mit acht Wochen Zeitverzögerung beendet worden. Grund dafür war der Lockdown durch die Corona-Pandemie, der zu Lieferschwierigkeiten der Granitborde geführt hatte, heißt es weiter aus der Schmöllner Stadtverwaltung.

Die Kommune will jetzt Schritt für Schritt alle 140 Bushaltestellen im Stadtgebiet und den dazugehörigen Ortsteilen barrierefrei umbauen. „Allerdings wird das einige Jahre dauern, bis wir damit durch sind“, sagt Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Immerhin verschlinge eine solche Umgestaltung schätzungsweise zwischen 25.000 und 30.000 Euro pro Haltestelle.