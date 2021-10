Roger Witte (links) und Jürgen Hillig vom „MusicClub“ in Schmölln.

Freier Eintritt als Dankeschön in Schmölln

Schmölln. Der „MusicClub“ beendet die Freiluft-Saison an der Sprotte.

Der „MusicClub Schmölln“ will mit seiner Open Air-Abschlussveranstaltung am Freitag, 8. Oktober, nicht nur die Freiluft-Saison für dieses Jahr beenden. Sondern diesen Abend auch nutzen, sich bei all seinen Besuchern und Unterstützern zu bedanken.

Der Eintritt an diesem Abend ist für alle frei. Erwartet werden mit Peter Karp und seiner Band zum Abschluss nochmals Hochkaräter in Sachen Blues und „Soul-Influenced Americana-Blues-Rock“, wie Karp seine meist selbst verfassten und komponierten Songs nennt. Erste nationale Anerkennung erlangte Peter Karp durch die Zusammenarbeit und Touren mit dem Rolling Stones-Gitarristen Mick Taylor.

Ebenfalls auf der Bühne zu erleben sind an diesem Abend die Brogues mit ihrem „Celtic Rock Circus“. Bereits im vergangenen Jahr stellten sie an dieser Stelle ihr neues Album vor und begeisterten mit ihrem rockig- fetzigen Irish Folk das Publikum.

Einlass wird ab 18 Uhr gewährt, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr

Weitere Infos auch zu künftigen Veranstaltungen des „MusicClub Schmölln“ unter www.musicclub-sln.de