Freitag der 13.

Freitag, der 13. März 2020, wird den Menschen im Altenburger Land in Erinnerung bleiben. Und das hat nichts mit Aberglaube zu tun. Aber schon mit irrationaler Furcht.

Nachdem sich in dieser Woche das weitestgehend noch unbekannte Corona-Virus immer näher an den Landkreis heranarbeitete, wurde das öffentliche Leben an diesem Tag sowohl hier als auch in ganz Thüringen so gut wie angehalten. Veranstaltungen werden ersatzlos gestrichen oder weit ins Jahr hinein verschoben. Freizeiteinrichtungen schließen, Kindergärten, Schulen und Gymnasien machen ab 17. März dicht. Verwaltungen und Behörden raten, persönliches Vorsprechen auf ein Minimum zu beschränken. Das Klinikum Altenburger Land untersagt Besuche, um Patienten nicht zu gefährden. Im Schmöllner Tatami werden nur noch 40 Gäste auf einmal ins Bad und in die Sauna gelassen. Das Theater Altenburg-Gera stellt ab 15. März den Spielbetrieb ein.

Die streng verordnete Ruhe, mit dem die Verbreitung von COVID 19 im Altenburger Land sowie im gesamten Freistaat wenigstens gebremst werden soll, bedeutet indes kein Stillstand. Vielmehr stellt sie wohl jede Familie in der Region vor neue Herausforderungen. Wer betreut den Nachwuchs, wenn Schule und Kindergärten für fünf Wochen schließen? Wer kümmert sich um Opa und Oma, die zu Hause auf Unterstützung ihrer Kinder, Enkel und pflegenden Angehörigen angewiesen sind? Wie die Handwerkerfirma, den reibungslosen Ablauf im Supermarkt oder die Produktionsbänder in hiesigen Autozulieferbetrieben am Laufen halten, wenn die Menschen ihr Leben komplett neu organisieren müssen?

Antworten auf all diese Fragen gibt es nicht, weil eine Situation wie jetzt noch nie da war. Weshalb die Konsequenzen von COVID-19 aktuell auch nicht absehbar sind. Was jeder einzelne trotzdem tun kann? Kühlen Kopf bewahren, nach eigenen Lösungen suchen, kreativ werden, miteinander reden, Nachbarschaftshilfe anbieten, Unterstützung suchen, füreinander da sein. Not macht bekanntlich erfinderisch. Der aktuelle Ausnahmezustand hoffentlich auch.