Freiwillig in den Ferien in Nöbdenitz zur Schule gegangen

Die Schüler präsentieren stolz das Ergebnis ihres Graffitiprojektes. In der Ferienfreizeit haben sie das Logo der Schule auf der Schulfassade gestaltet.

Nöbdenitz. In der Staatlichen Regelschule Nöbdenitz gab es in den Sommerferien eine Woche lang ein großes Freizeitangebot für die Schüler

Bald stehen die Herbstferien an. Auf diese werden sich die meisten Kinder sicher freuen. Endlich einmal wieder Ruhe von der Schule. Nach den Sommerferien sind die Schulen wieder zum regulären Präsenzunterricht nach der Zeit des coronabedingten Lockdowns übergegangen. Doch einige Schüler der Stattlichen Regelschule Nöbdenitz hatten in der Sommerzeit gezeigt, dass sie gar nicht genug von ihrer Schule bekommen konnten. Das lag an einem reichhaltigen Freizeitangebot , das für zwei Wochen innerhalb und außerhalb der Schule für Spiel und Spaß während der Sommerferien sorgte.