Freizeit für das Altenburger Land: Autorin liest zur Buchpremiere

Meerane. Der Abend ist einem einzigartigen europäischen Geisteszentrum gewidmet. Reise in dessen kulturelle wie auch kulinarische Vielfalt wird geboten.

Am Donnerstag, 28. April, um 19 Uhr, ist Buchautorin Regina Röhner zu Gast in der Meeraner Stadthalle, Achterbahn 12. Sie stellt an diesem Abend ihr neues Buch „Die besten Rezepte aus Böhmen“ vor.

Zur Buchpremiere lädt die Stadtbibliothek Meerane alle Interessierten ein. In Regina Röhners neuem Buch widmet sich die Autorin einer Region in Tschechien, die durch ihre kulturelle – und kulinarische – Vielfalt beeindruckt: Böhmen. Dieser historische Landesteil galt als einzigartiges europäisches Geisteszentrum, das stets Besucher aus aller Herren Länder angelockt hat.

So ist ein buntes Potpourri an Geschmäckern in die böhmische Küche eingegangen, die heutzutage mit vielfältigen Genüssen von diesen Zuzügen kündet. Neben gehaltvollen Rezepten hat Regina Röhner wieder viele interessante Anekdoten und Geschichten zu sagenhaften böhmischen Menschen zusammengetragen. So berichtet sie vom Berggeist Rübezahl, der Fürstin Libusa und der Kochbuchautorin M. D. Rettigová. Aber auch der Volksdichter Anton Günther darf nicht fehlen.

Das Team der Stadtbibliothek freut sich auf Reservierungen, nach welcher die Karten gern auch an der Abendkasse abgeholt werden können.

Eintrittskarten in der Stadtbibliothek Meerane erhältlich, unter Telefon: 03764/185 715 oder E-Mail: bibliothek@meerane.eu