Freizeit für das Altenburger Land: In Blankenhain in Ostalgie abtauchen

Blankenhain. Sonderführung öffnet Türen zum Konsum, Neubauernhaus und alter Landarztpraxis. Wohnungen von Heimatvertriebenen zu besichtigen.

Nach Blankenhain wird am Wochenende zur Sonntagsführung herzlich eingeladen. Am Sonntag, 1. Mai, findet um 14 Uhr die Führung unter dem Motto „Damals in der DDR“ im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain in den Ausstellungen zur DDR-Geschichte statt, informiert die Einrichtung.

Während der Sonntagssonderführung erhalten die Besucher etwa einen Einblick in das Neubauernhaus sowie das Büro des LPG-Vorsitzenden im Vorschloss. Außerdem könnten die Wohnungen der Heimatvertriebenen, das ABV-Büro, der Konsum, die Poststelle sowie eine Landarzt-, Zahnarzt- und Tierarzt-Praxis besichtigt werden, heißt es weiter. Den Abschluss bildeten die Ausstellungen der DDR-Wohnverhältnisse der letzten Bäckerfamilie in der Dorfbäckerei.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Blankenhainer Museum ist täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.