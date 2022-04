Freizeit fürs Altenburger Land: Rundgang durchs Stasi-Archiv

Im Stasi-Archiv in Leipzig werden 5736 laufende Meter Unterlagen aufbewahrt (Symbolbild).

Leipzig. Einblicke in Struktur und Arbeitsweise der DDR-Geheimpolizei werden gezeigt. Überwachungsmethoden der Stasi stehen im Fokus.

Interessierte erhalten in Leipzig wieder die Möglichkeit, an einem Rundgang im Stasi-Unterlagen-Archiv teilzunehmen. Darüber informiert die Einrichtung in einer Mitteilung. Jeden letzten Mittwoch im Monat wird zur Archivführung eingeladen.

So erhalten Besucher etwa während des Rundgangs am Mittwoch, 27. April, detaillierte Einblicke in die Struktur und Arbeitsweise der DDR-Geheimpolizei. Dabei werden anhand von Beispielakten etwa die Überwachungsmethoden der Stasi thematisiert, heißt es. Zudem wird über die heutige Nutzung der Unterlagen informiert.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Stasi-Unterlagen-Archiv Leipzig wird das Archivgut aus der Überlieferung der ehemaligen Stasi-Bezirksverwaltung Leipzig und ihrer 13 Kreisdienststellen verwahrt, erschlossen und zugänglich gemacht. Insgesamt sollen sich in den Magazinen 5736 laufende Meter Unterlagen, darunter mehr als 2,8 Millionen Karteikarten in 493 Karteien, befinden, informiert die Einrichtung. Hinzu kämen circa 3.000 laufende Meter Schriftgut auf Sicherungs- und Arbeitsfilmen sowie 2.305 Säcke mit zerrissenem Material. Es wird darüber informiert, dass das Gebäude ist nicht vollständig barrierefrei ist.

Termin zum Rundgang: Mittwoch, 27. April 2022, 11 Uhr (60-90 Min.), Ort: Bundesarchiv Stasi-Unterlagen-Archiv Leipzig Dittrichring 24, 04109 Leipzig. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter Telefon: 0341/2247 3211. Es gelten die aktuellen Maßnahmen zum Infektionsschutz.