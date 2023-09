Freude über Medaillen ist bei Schmöllnern groß

Schmölln. Beim siebenten Schmöllner Duathlon gingen 18 Judoka an den Start.

18 Knopfstädter Judoka gingen zum siebenten Schmöllner Duathlon an den Start. Jeder schaffte den Zieleinlauf und freute sich über die Finisher-Medaille. Ein großes Lob geht an die Veranstalter für ein tolles Sportereignis für jedermann bei gutem Wetter. Insgesamt wurden 119 Teilnehmer beim Duathlon registriert. Die vier Jüngsten, die fünf und sechs Jahre alt sind, und der älteste Teilnehmer Bernd Heinke, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiert, wurden zu Beginn der Veranstaltung besonders geehrt.