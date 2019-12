Fridolin und Heimi sind eingeschlagen wie eine Bombe

Die beiden Stadtbuslinien Fund F – Fridolin und Heimi – sind in Schmölln eingeschlagen wie eine Bombe. So fast Thüsac-Chefin Tatjana Bonert die Bilanz nach einem Jahr zusammen.

Fahrgastzahlen in Schmölln gestiegen

Zählte das kreiseigene Unternehmen 2018 um die 20.000 Fahrgäste in der Knopfstadt, fahren dort jetzt 35.000 Leute mit dem Bus. Besonders gefalle der Wochenend-Busverkehr. Dass hier die Fahrgastzahlen um 100 Prozent in die Höhe schnellten, relativiert Bonert indes: „Vorher gab es kein solches Angebot.“ Ein großes Plus im gesamten Paket „Schmölln macht mobil“ seien die abgestimmten Zeiten am Schmöllner Bahnhof. Die Taktungen funktionieren laut Bonert wunderbar. Die Ankunftzeiten sind so abgestimmt, dass große Linien oder der Zug erreicht werden. 2020 wird das Modellprojekt nochmals evaluiert. „Dann wissen wir, ob und wo wir nachjustieren müssen.“

Regionalverkehr verbindet – so lautet das Motto ab 2020

Eine weitere Phase des Modellprojektes ab 2020 sieht vor, den Süden des Altenburger Land an den Personennahverkehr stärker anzubinden. Das Motto: Schmölln macht mobil – Regionalverkehr verbindet. Das Streckennetz soll bis hinunter nach Posterstein führen. Rund 70 neue Haltestellen könnten es werden. Zumindest sehen das die aktuellen Planungen vor. Dabei berücksichtigt sind alle wichtigen Gewerbegebiete, Schulen, Ärzte, touristische Anziehungspunkte und ähnlich relevante Anlaufstellen. Die Thüsac steckt dafür mitten in der Verkehrsplanung.

Anfang nächsten Jahres will das Unternehmen dem Landkreis eine Kalkulation vorlegen, was die Ausdehnung des Busnetzes im Süden des Altenburger Landes kosten könnte. Zur Debatte stehen dann auch mehrere Bausteine, wie diese Linien bedient werden: Basispaket, mit Abendverkehr, mit Wochenendlinien und mit Anbindung in die Nachbarschaftsregionen weist die Angebotspalette aus. All das soll einzeln beplant werden, um die Vorteile und Unterschiede darstellen zu können. Zur Debatte stünden dann ebenfalls die reinen Kosten für diese Ausdehnung sowie zusätzliche Betriebskostenzuschüsse.

Neue Busse und weiteres Personal nötig

Letztendlich entscheidet der Kreistag, welche Variante gefahren wird. Danach stünde laut Bonert fest, was davon die Thüsac mit vorhandenen Ressourcen schultern könne und was an Personal und Fahrzeugen neu geordert werden müsse. Besonders die letzte Frage sei relevant. Immerhin braucht es ein Jahr ab der Bestellung, bis ein neuer Bus im Altenburger Land rollt. Fachpersonal sucht die Thüsac schon jetzt händeringend. „Für Seiteneinsteiger zahlen wir sogar den Busschein“, so Bonert.

Momentan prüft das Unternehmen, ob es für den weiteren Ausbau des Streckennetzes Fördergelder aus dem Klimapaket der Bundesregierung nutzen kann. „Für die Investitionen in das Modellprojekt an sich wäre das sicher leichter, als für den laufenden Betrieb später. Aber gerade der kostet uns dann richtig Geld“, so Bonert.

Verantwortlich ist die Thüsac Personennahverkehrsgesellschaft aktuell für fünf Millionen Fahrplankilometer. Das Verantwortungsgebiet umfasst Teile von Thüringen und Sachsen und natürlich das komplette Altenburger Land. Insgesamt 223 Mitarbeiter sind bei dem Unternehmen mit Sitz in Windischleuba beschäftigt, 150 davon im Fahrbetrieb. Aktuell 5000 Schülerinnen und Schüler nutzen die Linie für den täglichen Schulbusverkehr.