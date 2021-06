Frischer Anstrich für das Altenburger Rathaus

Altenburg. Das altehrwürdige Gebäude ist vier Wochen eingerüstet.

Vorige Woche wurde am altehrwürdigen Altenburger Rathaus ein Gerüst hochgezogen. Nachdem im Vorjahr Sicherungsarbeiten stattgefunden haben, werden die Putzflächen des Renaissance-Baus an den Gebäudeseiten Markt und Moritzstraße nun noch durch einen frischen Farbanstrich optisch aufgewertet, heißt es in einer Mitteilung.

Die zum Markt und zur Moritzstraße gewandten Seiten werden gleichzeitig eingerüstet. Während der Anstrich erfolgt, werden die betreffenden Fenster temporär abgeklebt. Der weiße Farbton werde der historischen Farbgebung entsprechen. Die Bauausführung dauere vier Wochen, das heißt, dass die Gerüste voraussichtlich Anfang Juli wieder abgebaut werden. Die Kosten summieren sich laut Stadt auf circa 50.000 Euro.

Das im Zeitraum von 1562 bis 1564 errichtete Altenburger Rathaus ist eine von Besucherinnen und Besuchern der Stadt oft bestaunte Sehenswürdigkeit, die sich unter anderem durch ihr Pyramidendach und die vielen Schmuckelemente, darunter die gern fotografierten Gaffköpfe, auszeichnet.