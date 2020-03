Altenburg. Der Botanische Erlebnisgarten lockt zahlreiche Besucher an, die sich an den Frühblühern erfreuen.

Frühlingserwachen mitten in Altenburg

Nachdem der Förderverein Altenburger Botanischer Garten im Vorjahr erst am 17. März zur Aktion „Frühlingserwachen“ in seinen großen Garten einlud, konnte dagegen in diesem Jahr schon am 1. März die bunte Blumenwelt der Frühblüher in Augenschein genommen werden.

Unter Führung von Vereinsmitglied Simone Glaser betrachteten schon am Sonntagvormittag um die 50 Gäste neugierig die bunten Wiesen mit Krokussen, Christrosen, Schneeglöckchen, Goldsternen bis hin zu Buschwindröschen. „Schon mein Großvater nahm mich mit und erklärte mir hier den Baum-, Strauch- und Pflanzenbestand“, sagte die 63-jährige Altenburgerin Karin Parade, die, so wie in jedem Jahr, mit ihrer Freundin Beate Zelmer diese grüne Skatstadtoase durchquerte.

Altenburger Oliver Brehmer informiert über fachgerechten Baumverschnitt

Stammgast ist auch Barbara Grumbelt. Die Altenburgerin freute sich vor allem über die sich entfaltenden Narzissen sowie den Rhododendron und sagte: „Insbesondere im Sommer bin ich sehr gern hier und genieße am idyllischen Gartenteich Kaffee, Kuchen und Eis.“

Besucher wie die Altenburger Kristina und Klaus Wintzer wissen auch den Baumbestand, von prächtiger Hängebuche, stattlicher Rotbuche bis hin zu den japanischen Ahorn-Bäumen zu schätzen. „Bis vor Kurzem bewirtschafteten wir einen Kleingarten. Nun erfreuen wir uns regelmäßig an diesem Großgarten in Nähe zu unserer Wohnung am Lerchenberg“, so die 77-jährige Naturfreundin Kristina Wintzer.

8400 Quadratmeter Garten im Herzen der Skatstadt

Derweil informierte Oliver Brehmer, Inhaber der Altenburger Gärtnerei Brehmer, an einer Eibe eine Gästegruppe um den Vereinsvizevorsitzenden Michael Wolf über einen fachgerechten Baumverschnitt. „Ein Ast darf nicht zu nah, aber auch nicht zu weit vom Stamm entfernt werden “, so der Gartenbauexperte. „Die Eibe ist übrigens ein Baum voller Magie, der einst als heilig galt“, warf ein Zuhörer schmunzelnd ein.

Immer wieder begrüßte die Vereinsaktivistin Simone Glaser Besucher, die dann auch mit Lust und Liebe über das ein Kilometer lange Wegenetz des 8400 Quadratmeter großen Gartenareals spazierten.