Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FSV Gößnitz schaut positiv in Zukunft

Der FSV Gößnitz wählte auf seiner Jahreshauptversammlung am 31. Januar den bisherigen Vorstand mit seinem Vorsitzenden Lutz Goerke und den Vorstandsmitgliedern Uwe Schifter, Ralf Dobritzsch, Heiko Winter, Tim Stenzel und Karsten Schiebold einstimmig wieder. Vorsitzender Lutz Goerke konnte zur Veranstaltung über 50 Mitglieder und Gäste begrüßen. Klaus Hübschmann, Vorsitzender des KFA Ostthüringen, überbrachte Grußworte und verwies auf die bevorstehende KFA-Wahl am 20. März. Er teilte mit, dass der KFA-Vorstand sich zur Wiederwahl stellt.

Es folgte der Vorstandsbericht von Goerke, der eine gute Vereinsarbeit darlegte. „Engagierte, ehrenamtliche Arbeit ist wichtig und notwendig, um unseren Verein nach vorn zu bringen“, merkte er dabei an. Aber auch Kritik wurde geübt, so in der Trainingsbeteiligung beider Herrenmannschaften. Auf Erfolge konnte das Männerteam mit dem Fairplay-Sieg in der Kreisoberliga und dem Hallenmeistertitel verweisen. Trotzdem forderte der Vorsitzende noch eine aktivere Mitarbeit aller Spieler und mehr Zuverlässigkeit.

Mit Kreisoberliga-Trainer Andreas Schröder soll in der Rückrunde verstärkt gepunktet werden. Eventuell hat der FSV zukünftig eine Spielgemeinschaft mit dem SV Zehma im Visier. Nachwuchsleiter Heiko Winter bedankte sich bei allen Nachwuchs-Übungsleitern. In der Saison 18/19 gab es eine B-Junioren- Mannschaft und ein G-Juniorenteam wurde aufgebaut.

Der Gößnitzer Kindergarten- Cup 2019 war ein Erfolg, ebenso der Sepp- Herberger-Tag , an dem 170 Kinder teilnahmen. In der Saison 2019/20 spielt der FSV in einer Spielgemeinschaft mit Zehma und Ehrnhain, hat so A-, B,-C,-E- und F-Junioren im Spielbetrieb, was ein Erfolg ist. Für 2020 hat Heiko Winter eine Fußballschule geplant und im Mai findet der 20. Kindergarten-Cup statt.

Positiv bewertete Schatzmeister Ralf Dobritzsch die Finanzlage im Verein. Die Stadt unterstützt bei der Sportstätte, ein stabiles Sponsorennetz besteht und ein positiver Kassenstand bring Zuversicht. Das bestätigte auch der Revisionsbericht. Ralf Köhler vom Grundschul-Förderverein Gößnitz bat um Hilfe des FSV zur Unterstützung des Kindertages und beim geplanten „Mach-Mit-Tag“ der Grundschule in Sachen Fußball.

In der Diskussion wurden die Trainingsbedingungen hinsichtlich der Platzsituation angesprochen. Ralf Dobritzsch klagte über zu viele Bürokratie vor allem im Finanzwesen und sieht auch das Übungsleiter- Thema akut. Auch wird mehr Zusammenarbeit mit anderen Gößnitzer Vereinen gewünscht, um gemeinsame Veranstaltungen zu planen.“Die Geselligkeit wollen wir intensivieren“, brachte der Schatzmeister zum Ausdruck. Die Vorstandsarbeit und der Ausbau der Sportstätte bewertete er positiv. Geehrt wurden an diesem Abend: Nachwuchsleiter Heiko Winter (TFV- Ehrennadel in Gold), Marko Müller und Lutz Goerke (TFV-Ehrennadel in Silber), Zalf Sander, Mike Dengler, Martin Daute und Karsten Schiebold (TFV-Ehrennnadel in bronze). Ines Klinger, Mike Köhler, Jörg Jähnichen, Maximilian Östreich, Thomas Karl und Nico Heilmann bekamen Ehrengeschenke des FSV Gößnitz.