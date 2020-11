Führungen und Ausstellungen werden verschoben

Um das Infektionsrisiko hinsichtlich des Coronavirus so gering wie möglich zu halten, schließen die Einrichtungen der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Altenburger Museen vom 2. November bis einschließlich 30. November.

Das Lindenau-Museum Altenburg stellt seinen Ausstellungsbetrieb in der Kunstgasse 1 bis einschließlich 30. November ein. Damit entfallen auch die geplanten Sonntagsführungen am 8., 22. und 29. November. Ebenso findet das Wochenende der Grafik am 14. und 15. November nicht statt. Von der Schließung des Kunstmuseums ist auch die Kunstschule des Lindenau-Museums, das Studio Bildende Kunst, betroffen. Sämtliche für den November geplanten Kurse, Workshops und Offene Werkstätten fallen aus.

Die Ausstellung anlässlich der Verleihung des Bernhard-August-von-Lindenau-Förderpreises sowie die geplante Eröffnung und Verkündung des Preisträgers am 12. November werden bis auf Weiteres abgesagt. Das Lindenau-Museum bemüht sich, die Ausstellung so schnell wie möglich nachzuholen.

Der Schloss- und Kulturbetrieb Altenburg schließt ebenfalls bis einschließlich 30. November folgende Sehenswürdigkeiten: Residenzschloss Altenburg einschließlich der Kartenmacherwerkstatt, Hausmannsturm, Flaschenturm. Die Roten Spitzen sowie der Nikolaiturm befinden sich derzeit ohnehin in der regulären Winterpause.

Folgende Veranstaltungen können nicht stattfinden: Adventkonzert am 29. November, Kaffeekränzchen am 26. und 27. November.

Weiterhin aktiv vorbereitet wird die Weihnachtsausstellung „Mit Speed durchs Kinderzimmer – Historisches auf Rädern“, jedoch wird der Beginn vom 29. November zunächst auf den 1. Dezember verschoben. Die Ausstellung ist dann bis zum 21. Februar 2021 zu besichtigen.

Die Leitung der beiden Altenburger Museen folgt damit den Beschlüssen zwischen Landes- und Bundesregierung. Obwohl die Entscheidung gerade im Hinblick auf die kommenden Veranstaltungen schwer gefallen ist, steht die Gesundheit der Besucher sowie der Museumsmitarbeiter stets an oberster Stelle.

Mit den Maßnahmen verbindet sich auch die Hoffnung, das Infektionsgeschehen rund um das Coronavirus im Altenburger Land zu minimieren.