Führungswechsel im kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetrieb

Altenburg. Werkleiterin Andrea Gerth geht in Ruhestand. Nachfolger ist Holger Bessel.

An der Spitze des kreiseigenen Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei wird sich in Kürze ein Wechsel vollziehen. Die bisherige kaufmännische Werkleiterin Andrea Gerth geht zum Jahresende in den Ruhestand. Ihr Nachfolger wird zum 1. Januar 2023 Holger Bessel.

Bessel, diplomierter Betriebswirt und Verwaltungsfachwirt, hat langjährige Berufserfahrungen im Landratsamt. Er leitete 15 Jahre lang im Fachdienst Personal die Aus- und Fortbildung und ist aktuell im Bereich Finanzen mit dem Thema Kreishaushalt befasst, verantwortet zudem die Haushaltsfachverfahren. Holger Bessel wird den Eigenbetrieb künftig als 1. Werkleiter führen.

Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die Sicherstellung der Abfallentsorgung im Kreisgebiet, der Betrieb der Recyclinghöfe und der Umladestation sowie die Deponienachsorge. Landrat Uwe Melzer (CDU) nutzte die jüngste Kreistagssitzung, um der scheidenden Werkleiterin Andrea Gerth für ihre engagierte Arbeit zu danken – mit der „Medaille für besondere Verdienste des Landkreises Altenburger Land“.

Nach 29 Jahren im Dienste des Landkreises Altenburger Land geht Andrea Gerth zum Jahresende in den Ruhestand. 1993 begann ihre Karriere in der Kreisverwaltung. Als junge Finanzökonomin schnupperte sie zum ersten Mal Verwaltungsluft und arbeitete im Team der Kfz-Zulassungsstelle in Schmölln.

Als 1994 in der Kreisverwaltung die Idee zu einem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft entstand und dieser schließlich ein Jahr später gegründet wurde, übernahm Andrea Gerth dort die Finanzbuchhaltung, sammelte in den Folgejahren an der Seite ihres Chefs, Hartmut Schubert, viele wertvolle Erfahrungen nicht nur in Sachen Finanzen, sondern auch hinsichtlich einer weitsichtigen Betriebsführung.

Als Schubert erster Beigeordneter des Landrates wurde und somit die Stelle des Werkleiters neu zu besetzen war, hatte sich eine Person bestens dafür empfohlen und qualifiziert: Andrea Gerth.

Zum 1. Januar 2002 übernahm sie als 1. Werkleiterin schließlich die Verantwortung für den kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetrieb, zu dem zwei Jahre später auch noch die Kreisstraßenmeisterei hinzukam.