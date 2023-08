Fünf Flaggen wehen am Altenburger Rathaus

Vor dem Rathaus in Altenburg wehen nun ständig die Flaggen von Deutschland, Thüringen, Europa und Altenburg - und am Rathausturm außerdem die der Ukraine.

Altenburg. Neben der ukrainischen jetzt auch die von Deutschland, Thüringen, Europa und Altenburg

Aufmerksamen Passanten ist es sicher nicht entgangen: Vor dem Rathaus wehen jetzt vier Flaggen an Masten, zusätzlich zum mittlerweile vertrauten Anblick der Ukraine-Fahne, die wie gehabt weiterhin am Rathausturm hängt. Die vier neuen Flaggen sind die Deutschlands, Thüringens, Europas und Altenburgs.

Mit der Dauerbeflaggung wird umgesetzt, was in einer entsprechenden Dienstordnung vom November 2021 steht. Die in der Dienstordnung getroffenen Festlegungen orientieren sich dabei weitestgehend an den landes-rechtlichen Regelungen. Überdies sind darin die Anlässe für Sonder-Beflaggungen genannt, die zusätzlich zu der Dauerbeflaggung erfolgen wie jüngst etwa die „Mayors für Peace-Flagge“ (Bürgermeister für den Frieden).

Beflaggungskalender im Internet

Warum seit Beginn des russischen Angriffskrieges die Ukraine Flagge am Rathaus weht, hat Oberbürgermeister André Neumann mehrfach öffentlich erklärt. Die Fahne steht für drei Bedeutungen: Erstens erklärt sich die demokratische Stadtgesellschaft mit dem von Putins Truppen überfallenen europäischen Staat solidarisch, zweitens signalisiert die Fahne den in Altenburg an- und unterkommenden Menschen, dass sie willkommen sind und drittens wird das vielfältige ehrenamtliche Engagement für die Ukrainer symbolisch anerkannt.

Am Thema interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich über die an verschiedenen Jahrestagen vorgesehene Sonder-Beflaggung auf der Homepage der Stadt informieren. Dort ist im „Informations- und Serviceportal“ der Beflaggungskalender stets einsehbar.