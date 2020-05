Fünf Infizierte im Landkreis Altenburger Land in Behandlung

Der Landkreis Altenburger Land registriert mit Stand Mittwoch, 13. Mai insgesamt 60 Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. 44 davon seien bereits wieder genesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Laut Landratsamt befinden sich fünf Infizierte in stationärer Behandlung, keiner davon auf der Intensivstation. Bislang starben drei Menschen aus dem Altenburger Land an der Lungenkrankheit Covid 19.