Fünf Märchen werden beim Sommerferienspektakel gezeigt

Hurra, die Marionetten spielen wieder, heißt es in einer Pressemitteilung des Fördervereins Mitteldeutsches Wandermarionettentheater.

Hinter der alten Marionettenbühne herrsche große Aufregung, weil sich der Theatervorhang endlich wieder öffnen und die hölzernen Schauspieler ihr Spiel am Faden beginnen können.

Eintrittspreise unverändert

Im Komödiantenhof in Engertsdorf wird eingeladen zum Sommerferienspektakel. Vom 24. Juli bis 14. August werden fünf verschiedene Märchen aufgeführt: Am Freitag, 24. Juli, 16 Uhr, steht „Der Froschkönig“ auf dem Programm. Am Sonnabend, 25. Juli, 16 Uhr, wird „Der gestiefelte Kater“ gezeigt und am Freitag, 31. Juli, 16 Uhr „Hänsel und Gretel“.

Im August geht es weiter mit „Hänsel und Gretel“ am Sonnabend, 1. August, 16 Uhr. Am Freitag, 7. August, ist um 16 Uhr„Der gestiefelte Kater“ zu sehen, am Samstag, 8. August, 16 Uhr „Berggeist Rübezahl“ und am Freitag, 14. August, 16 Uhr „Tischlein deck dich ...“.

Die Eintrittspreise sind unverändert und liegen bei fünf Euro für Kinder und sieben Euro für Erwachsene.

Aufgrund der besonderen Bestimmungen ist die Platzkapazität sehr stark eingeschränkt, denn durch die Abstandsregel können nur Angehörige eines Hausstandes auf Platzinseln zusammen sitzen. Deshalb ist die Kartenreservierung unter Telefon 0177/2 17 06 08 unbedingt erforderlich.

Im Eingangsbereich ist das Anlegen eines Mund- Nasenschutzes (ab sechs Jahre) erforderlich, der dann auf den zugewiesenen Platzinseln abgenommen werden darf.

Die Kontaktdaten pro Hausstand müssen erfasst werden. Diese werden nach Ablauf der vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist vernichtet.

Der „Komödiantenhof“ befindet sich im Ortsteil Engertsdorf der Gemeinde Nobitz, Am Feld 2 (ehemalige Karl-Marx-Straße 3 a).