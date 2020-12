Nach zwei Wochen Abstimmung durch die Altenburger: Fünf Projekte erhalten 32.000 Euro

Die Würfel sind gefallen. Die Stadtmenschen Valentin Rühlmann und Alexander Fischer haben den Geförderten der Aktion „#selbermachen 2.0“ die frohe Nachricht überbracht.

Zeitreise in Kleingarten von 1920

Fünf Projekte teilen sich die Fördersumme von 32.000 Euro. Nach zweieinhalb Wochen Abstimmung durch die Altenburger stehen die Geförderten des Ideenaufrufs der Stadtmensch-Initiative fest. 1254 Stimmen wurde für die zwölf Projekte abgegeben. Fünf davon vereinten 929 Stimmen und teilen sich nun 32.000 Euro Fördermittel.

Die Selbermacher sind: Grit Martinez und ihr Team erhalten 6000 Euro für ihre „Zeitreise in einen Kleingarten von 1920“ (299 Stimmen); Lars Pusewey erhält 5000 Euro für „Alte Sorten in Altenburg“ (235 Stimmen); Anton Eßwein und sein Team bekommen 15.000 Euro fürs „Café Velo“ (185 Stimmen); Wolfram Rochner erhält 5000 Euro für seinen Kultur-Späti“ (115 Stimmen); Klaus Engelmann und Yvonne Ammer erhalten 300 Euro für „Wenn Elfen helfen“ (95 Stimmen). Bleiben noch 700 Euro übrig. „Die wandern zurück in den Fond und werden 2021 für Bürgerprojekte genutzt“, so Stadtmensch-Projektkoordinatorin Anja Fehre.

Fast alle Projekte starten im Januar

Erstmals konnte nicht nur digital, sondern auch per Stimmzettel abgestimmt werden. Die Altenburger machten von beidem rege Gebrauch, wobei online klar die Nase vorn hatte, wie Projektlotsin Maike Steuer ausführt: „62 Prozent der Stimmen wurden digital abgeben. Offenbar klicken die Altenburger lieber, als dass sie Stimmzettel ausfüllen.“

In die Umsetzung gehen die fünf „Neuen“ unter den nun elf „#selbermachen-Projekten“ ab Januar – bis auf „Wenn Elfen helfen“, das bereits am Nikolaustag stattfand.