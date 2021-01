Mit unschöner Regelmäßigkeit lässt sich seit Monaten folgendes beobachten: Kaum ist die Bund-Länder-Runde zur Beratung neuer Eindämmungsmaßnahmen beendet, scheren die ersten Ministerpräsidenten aus dem gerade erst vereinbarten Kompromiss aus. Das erschüttert das Vertrauen in die Politik noch weiter und der so entstehende Flickenteppich stiftet Verwirrung.

Nun gibt es unvernünftiges Gezerre auch schon innerhalb der rot-rot-grünen Koalition. Dabei wäre es nach so vielen Monaten Pandemie schön, wenn es endlich mal einheitliche Regeln gäbe. Das könnte auch Planungssicherheit schaffen, etwa nach dem Schema: ab einem Inzidenzwert von 200 gibt es Ausgangssperre. Unter einem bestimmten Wert müsste man auch wieder den Präsenzunterricht in Schulen, Freizeitangebote oder Gastronomie zulassen.

So verharren wir alle in einem Zustand, der für alle belastend ist. Trotz einer Ausgangssperre, die im Altenburger Land seit dem 12. Dezember in Kraft ist - mit viertägiger Unterbrechung über Weihnachten - bleibt der Inzidenzwert fast unverändert hoch. Sicherlich wäre es vor diesem Hintergrund angeraten, die Bewegungsfreiheit weiter einzuschränken oder die Einhaltung der Regeln besser zu kontrollieren. Die Auflagen aber weiter zu lockern, wie zuletzt am 27. Dezember, wäre das falsche Signal.