Die Händler in Altenburg, etwa die auf dem Altenburger Markt, hoffen, dass die Kunden die Vorteile des Einkaufs vor Ort zu schätzen wissen.

Für den Einkauf in Altenburg begeistern

Altenburg. Aktion „Heimat shoppen“ am 17. und 18. September in der Skatstadt.

Am Freitag, 17. September, und am Samstag, 18. September, bringen der Gewerbeverein Altenburg und das Citymanagement in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen die Aktion „Heimat shoppen“ wieder nach Altenburg.

Mehr als nur tägliche Versorgung

Ziel der Kooperation ist es, Bürgerinnen und Bürger jeden Alters mit besonderen Aktionen in die Innenstadt einzuladen und ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu schaffen.

Dem allgemeinen Trend folgend soll der Wert des lokalen Einkaufens wieder stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung rücken, denn Einzelhändler, örtliche Dienstleister und Gastronomen leisten weit mehr als nur die tägliche Versorgung.

Gesellschaftlich engagiert

Sie sind auch Ausbilder und Arbeitgeber und ihr vielfältiges gesellschaftliches Engagement trägt dazu bei, dass unsere Städte liebens- und lebens-wert bleiben.

Wer „Heimat Shopper“ in Altenburg wird, kann sein eigenes Lebensumfeld mit dem Einkauf vor Ort positiv mitgestalten. An den „Heimat-shoppen-Aktionstagen“ erwartet Einheimische und auswärtige Besucher im Herzen der Stadt ein abwechslungsreiches Programm zum Mitmachen, Erleben und Genießen. Die Veranstalter versprechen am 17. und 18. September den „Heimat Shoppern“ die eine oder andere Überraschung.

Pandemiebedingte Schließung setzte Einzelhändlern zu

Die pandemiebedingte Schließung setzte den ohnehin gebeutelten Einzelhändlern arg zu. Viele Kunden sind in der Zeit zwangsläufig auf Einkäufe im Internet umgestiegen. Unter den Online-Geschäften haben die hiesigen Händler schon seit Jahren zu leiden. Durch die Pandemie hat sich die Situation noch verschärft. Deshalb ist es ihnen besonders wichtig, auf sich und ihre Angebote hinzuweisen. Es geht dabei nicht nur um die Einzelhändler und deren Existenz an sich, sondern auch um die Attraktivität der Städte. Denn müssen Geschäfte schließen, sterben auch die Innenstädte allmählich aus.

Hier der Kontakt für alle, die sich an der Aktion beteiligen möchten: E-Mail: info@altenburger-gewerbeverein.de oder Telefon (03447) 59 48 41.