Für die Natur und im sozialen Bereich im Altenburger Land aktiv

Der Landkreis Altenburger Land hat auch in diesem Jahr Goldene Ehrennadeln verliehen. Weitere Ausgezeichnete sind:

Gerd Smyk, Kleingartenalage Schnaudertal Lucka: Er ist seit 2004 Mitglied im Verein und fungiert dort seit 2008 als Vorsitzender. Er ist die gute Seele im Verein, hat zu den Gartenfreunden ein gutes Verhältnis und führt mit ihnen so manches Fachgespräch. Unter Smyks Regie wurde ein leerer Garten zum Vereinsgarten umgestaltet, der von den Gartenfreunden gern genutzt wird. Beliebt bei den Luckaern sind seit vielen Jahren auch die Gartenfeste, um deren Ausrichtung sich Gerd Smyk federführend kümmert. Er gehört zudem dem Heimatverein Lucka an, dem Naturschutzbund Altenburger Land und er ist Beringer für einheimische Vogelarten.

Hermann Wienhold, Territorialverband der Gartenfreunde Schmölln/Gößnitz: Sein Herz schlägt für die Natur und den Garten. Seit 1968 ist er Mitglied im Gartenverein Am Ziegengraben in Schmölln und arbeitete viele Jahre in der Kreisrevisionskommission des VKSK Schmölln. Nach der politischen Wende führte Hermann Wienhold die Gartenvereine des ehemaligen Kreises Schmölln zum Territorialverband zusammen, dessen Vorsitzender er heute ist. Ihm ist es zu verdanken, dass dies reibungslos und ohne Informationsverlust geschah, das Kleingartenwesen im Raum Schmölln stabil blieb und sich die finanziellen Belastungen für die Kleingärtner in Grenzen hielten. Als Chef des Territorialverbandes hat Wienhold für seine Gartenfreunde immer ein offenes Ohr und so machen Rat oder fachlichen Hinweis parat.

Peter Welsch, Angelfischereiverein Wintersdorf: Peter Welsch ist seit über 20 Jahren aktiv im Umweltschutz und bei der Hege und Pflege des Kiessee Gerstenberg sowie der anderen Gewässer des Angelfischereivereines Schnaudertal tätig. Er hat wesentlichen Anteil an der Entwicklung dieser Gewässer zu Zielen der Naherholung. Unter seiner Regie wurde am Kiessee eine Feuerwehrzufahrt und eine Saugstelle für die Freiwillige Feuerwehr Gerstenberg errichtet. Stets und gern ist Peter Welsch auch bereit, sein Wissen und seine Kenntnisse in der Gewässerpflege im Rahmen der Umweltaktion Pro Natur an Kinder und Jugendliche weiterzugeben.

Gudrun Brunsch, Volkssolidarität, Ortsgruppe Meuselwitz: Sie ist seit über 25 Jahren Mitglied der Volkssolidarität und ehrenamtlich als Vorsitzende und Hauptkassiererin tätig. Einmal im Monat betreut sie liebevoll ihre derzeit 19 Mitglieder, hält die sozialen Kontakte, kümmert sich um die vielen anfallenden kleinen Dinge und organisiert abwechslungsreiche Veranstaltungen.

Elke Hauschild, DRK Rotkreuzgemeinschaft Lucka: Sie ist seit 2013 Mitglied in der Rotkreuzgemeinschaft Lucka und legt dort großes Engagement an den Tag. Sie organisiert und betreut mit anderen Helfern die Blutspendetermine in Lucka und hilft bei Bedarf auch in Meuselwitz aus. Zu ihren Aufgaben zählt unter anderem die Registrierung der Spender per Computer, die Ehrung der Spender sowie Einkauf, Zubereitung und Ausgabe des Imbisses. Jederzeit ist Elke Hauschild für die Rotkreuzgemeinschaft ansprechbar und unterstützt wo sie kann.wird fortgesetzt