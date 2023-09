Für glückliche Babys und entspannte Eltern

Altenburg. Das Landratsamt Altenburger Land lädt erneut zur Messe „Rund um die Geburt“ ein.

Die vom Netzwerk Kinderschutz und Frühe Hilfen organisierte Informationsmesse „Rund um die Geburt“ erlebt bereits ihre sechste Auflage. Sie findet am Mittwoch, 27. September, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr im Landratsamt (Lindenaustraße 9 in Altenburg) statt und richtet sich an Schwangere und an junge Eltern mit Kindern bis 3 Jahre.

Immer wieder Neuland und viele wichtige Fragen

Werdende und junge Eltern stehen vor und nach der Geburt ihres Babys vor unzähligen Herausforderungen. Sie betreten Neuland auf verschiedenen Gebieten. Neben der Pflege und Betreuung des Kindes müssen allerhand Dinge berücksichtigt und wichtige Entscheidungen getroffen werden. Es stellen sich Fragen wie: Wie klappt es mit dem Stillen? Welche Unterstützungsangebote gibt es? Wie verhält es sich mit der Elternzeit? Wo finden Eltern- und Babykurse statt? Und wer hilft bei der Suche nach einem geeigneten Kindergartenplatz?

In den Gesprächen mit den regionalen Experten können sich die Messebesucher zu diesen und vielen anderen Themen informieren. Vor Ort im Landratsamt sind unter anderem Ansprechpartner von den Frühen Hilfen, der Krankenkasse AOK, der Frühförderung, den Hebammen und der Kindertagespflege. Außerdem dabei sein werden Elternkursanbieter, eine Apotheke, die Erziehungs- und Familienberatung, eine Babyfotografin sowie das Klinikum Altenburger Land.

Ausstellung über die Vorbeugung von Säuglingsunfällen

Zudem können sich die werdenden und jungen Eltern bei der Ausstellung „Sicher ist besser“ über die Vorbeugung von Unfällen bei Säuglingen und Kleinkindern informieren und auf einem Flohmarkt Babysachen erwerben. Der Eintritt am Mittwoch ist frei, teilt das Landratsamt mit.