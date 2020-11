Auch Spielgeräte kommen irgendwann mal in die Jahre. Sie haben viele Kinderherzen erfreut und höherschlagen lassen. Wildes Turnen und Toben wird jedoch irgendwann auch am besten Spielelement erkennbar. Dann ist es Zeit für Rutsche oder Schaukel, in den Ruhestand zu gehen.

Leider ist es aber oft der Fall, dass Spielgeräte mutwillig beschädigt oder zerstört werden. Dabei kann schon ernsthaft danach gefragt werden, warum wehrlose und leblose Spielgeräte für die Probleme mancher Leute aufkommen und büßen müssen? Auf der anderen Seite sind es engagierte Bürger der Stadt Schmölln gewesen, die sich um den Wiederaufbau des Spielplatzes in den Lohsen bemüht haben. Die Spiele-Oase lädt nun wieder zu Spaziergängen mit einem abenteuerlichen Ausflugsziel ein. Hierbei ist es interessant, dass scheinbar auch Spielgeräte mit der Zeit zu gehen scheinen. Zwei Spiele-Türme aus recyceltem und langlebigem Material sind Zeichen einer veränderten Zeit und Einstellung letztendlich gegenüber unserer Umwelt. Der Vandalismus an öffentlichen Geräten und Elementen wie Spielplätzen, Bushaltestellen oder Bänken hingegen ist Aktionismus, der nichts weiter als blinde Wut ist. Blind für diejenigen, die am wenigesten etwas für die Probleme Einzelner oder die der Gesellschaft können: unsere Kinder.