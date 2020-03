Für mehr Lehrer im Altenburger Land demonstriert

Anastasia ist acht Jahre alt und Sprecherin der Klasse 1/2 der Ponitzer Grundschule. „Wenn in einem Dorf eine Schule ist, sollte sie auch dort bleiben“, sagt das Mädchen, das zu den über 100 Teilnehmern der Demonstration für mehr Lehrer im Altenburger Land gehörte. Die fand am Nachmittag des 4. März vor dem Schulamt in Gera statt.

Kampf für Erhalt der Schulen geht weiter

Anastasia will bis zur vierten Klasse in Ponitz lernen und ihre kleinen Brüder sollen ebenfalls dort zur Schule gehen, wünscht sie sich. Doch das ist nicht sicher, denn der Ponitzer Grundschule droht ebenso das Aus wie der in Dobitschen. „Und das sind nicht die einzigen Schulen, denen es so geht“, betont der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) und nennt Lucka, Thonhausen und Großstechau. „Wir lassen es uns nicht gefallen, dass der Kreistag beschließen soll, Schulen zu schließen, obwohl Kinder da sind, aber eben keine Lehrer“, so Greunke, der den Kampf für den Erhalt der Schulen und gegen Lehrermangel fortsetzen will.

Obwohl Kathrin Heinzels Kind schon in der sechsten Klasse ist, hat sie sich den Demonstrierenden angeschlossen. „Gesetze müssen eingehalten werden, das Schulamt muss uns Lehrer geben“, fordert die Merlacherin. Die jetzige Situation sei „Stress für Kinder und Eltern“. Michael Benndorf hatte seine kleine Tochter im Kinderwagen dabei. Der Grünberger will, dass sie ebenso in Ponitz zur Schule gehen kann wie sein zweiter Sohn, der in diesem Jahr eingeschult werden soll. Sein großer Junge lernt in der dritten Klasse, muss derzeit nach Gößnitz. Grund: Lehrermangel in Ponitz. „Er ist dort mit gemischten Gefühlen, will zurück nach Ponitz“, erzählt der Vater, den auch mit Blick auf die Schuleinführung in diesem Jahr die Ungewissheit stört.

Schulamt weist Vorwurf zurück

Ute Stepina-Haase hat bereits Konsequenzen gezogen. Ihr erstes Kind ist Viertklässler in Ponitz, muss jetzt auch nach Gößnitz, und zwar mit dem Bus. „Das gefällt mir nicht, die Kinder müssen teilweise stehen“, erzählt sie. Nach der Grundschule hat sich Stepina-Haase für eine Schule im benachbarten Crimmitschau entschieden. „Mein Sohn geht noch in den Kindergarten. Wenn es in Ponitz die Schule nicht mehr gibt, wird er gleich nach Sachsen gehen“, steht für sie fest.

Schulamtschef Berthold Rader hat mit den Demonstranten gesprochen und eine mehrseitige Presseerklärung verteilt. Darin weist er den Vorwurf, es würden keine Stellen im Altenburger Land ausgeschrieben, zurück. Bis heute sei es aber nicht gelungen, Lehrer für die Grundschule in Ponitz zu finden.