Altenburg. Angehende Restauratoren absolvieren Praktika in Altenburg.

Für musealen Nachwuchs in Altenburg sorgen

Die Museen in Altenburg haben immer auch den musealen Nachwuchs im Blick.

Jährlich zum 1. September treten angehende Restauratoren ein einjähriges Praktikum im Bereich der Kunstgut- und Denkmalrestaurierung in Altenburg an. Dabei durchlaufen sie im Lindenau-Museum Altenburg, dem Residenzschloss Altenburg sowie zwei privaten Restaurierungswerkstätten verschiedenste Bereiche des Berufsfeldes.

Auf Eignungsprüfung vorbereiten

Die Inhalte des Praxisjahres richten sich nach den Schwerpunkten der beteiligten Einrichtungen oder Werkstätten und reichen von der Papier-, Gemälde- und Holzrestaurierung bis hin zur Arbeit mit Gipsabgüssen und der Architekturoberfläche.

Die Ziele des zwölfmonatigen Praktikums sind klar umrissen: Einerseits soll es in Theorie und Praxis des Restauratorenberufs einführen, andererseits dient es der individuellen Vorbereitung auf Eignungsprüfung und Studium. Unterstützt werden die Praktikanten durch erfahrene Restauratoren aus unterschiedlichsten Fachbereichen.

Das Praxisjahr wird durch ein umfangreiches Begleit- und Besichtigungsprogramm abgerundet. Nicht ohne Grund unterhalten auch die Absolventen vergangener Jahre noch immer engen Kontakt zu ihrer früheren Ausbildungsstätte und tragen den guten Ruf der Altenburger Restaurierungsarbeit zu ihren späteren Studienorten und Arbeitsplätzen.

Mehr Vermittlungsangebote

Im Rahmen der Bundesförderung Lindenau 21 Plus werden im Lindenau-Museum von 2020 bis 2027 Maßnahmen der Digitalisierung, der Provenienzforschung, zur Stärkung bedeutender touristischer Ziele, aber auch der Kulturvermittlung mit bis zu zwei Millionen Euro gefördert. Das Vermittlungsangebot des Lindenau-Museums wird in den kommenden Jahren erheblich gestärkt.

Bereits in diesem Jahr wird mit dem Studio Leonardo ein Werkstattbereich geschaffen, in dem junge Menschen unter professioneller Anleitung an eigenen Werken aus Holz arbeiten können.

Studio Bambini wird eröffnet

Mit dem Studio Bambini folgt ein Bereich, der sich speziell an Eltern mit Kleinkindern und Babys richtet.

Mit dem Studio Digital soll ein Bereich geschaffen werden, in dem mit einer Vielzahl digitaler Medien experimentiert werden kann. Neben Foto- und Filmaufnahmen können hier ein eigener Podcast entwickelt oder erste Erfahrungen im Programmieren einfacher Software erlangt werden. In allen Fällen steht die Erfahrung mit den Museumssammlungen am Anfang und im Mittelpunkt.

Im Jahr 2021 jährt sich die Gründung des Studios zum 50. Mal. Aus Anlass des Jubiläums findet am 25. September ein Studiofest in der Kunstgasse 1 statt. Zu dem Fest wird ein buntes Programm, bestehend aus Theater, Musik und Tanz realisiert.

Zur Dokumentation der vergangenen 50 Jahre ist zudem eine Plakatserie geplant, die Studioteilnehmer aus den verschiedenen Jahrzehnten in den Mittelpunkt rückt. Die wechselvolle Geschichte der Kunstschule lässt sich anhand der verschiedenen Personen eindrücklich nachzeichnen.

Jugendkunstschultag wird gefeiert

Das Jubiläum bildet zugleich den Auftakt für die Erinnerung an 175 Jahre Lindenau-Museum und Kunstschule, ein Jubiläum das 2023 begangen wird. Im Rahmen des Jubiläums wird auch der jährlich stattfindende Jugendkunstschultag gefeiert.

Auf Empfehlung des „Fachbeirats Musikschulen und Jugendkunstschulen des Freistaates Thüringen, wird die Förderung des Studios durch den Freistaat Thüringen Land auch im Jahr 2021 fortgesetzt und sogar erweitert. Die zusätzlichen Mittel dienen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung der Kunstschule des Lindenau-Museums.