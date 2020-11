Für Pflege und Geborgenheit sorgen

In der kalten Jahreszeit ist es am Senioren-Wohnpark Reichelt in Gößnitz ruhig geworden. Im Sommer war der Garten mit seinen Statuen und Brunnen beliebter Treffpunkt von Bewohnern und ihren Angehörigen. Doch die Corona-Pandemie fordert auch für die Wohnanlage härtere Einschränkungen. Inhaberin Elke Reichelt informiert über die Herausforderungen für Bewohner und Pflegekräfte und die etwas andere Vorweihnachtszeit in diesem Jahr.

Sissi-Filme und monatliche Feste

In Betrieb genommen haben Elke und Gunter Reichelt ihre Seniorenwohnanlage „Altes Stadtcafé“ im August 2008. Dazu wurde ein leerstehendes Hotel an der Zwickauer Straße zu 49 Wohnungen umgebaut. Im Jahr 2012 kam dann die neu erbaute Tagespflege mit ihren 25 Plätzen hinzu, erklärt Elke Reichelt. Sie ist ausgebildete Krankenschwester und seit 1996 im ambulanten Pflegedienst tätig. Eigentlich dürfte den Bewohnern der Wohnanlage und der Tagespflege nicht langweilig werden, denn ihnen wird einiges geboten. Tagsüber wird zusammen gespeist und gequatscht. Rommé spielen und Sissi-Filme schauen, sorgen für Abwechslung. Ob Kürbisfest oder Frauentagsfeier – für jahreszeitliche Unterhaltung werde immer gesorgt, so Elke Reichelt: „Einen Höhepunkt im Monat haben wir immer.“

Im Garten des Senioren-Wohnparks Reichelt in Gößnitz können Angehörige ihre älteren Verwandten auch in Coronazeiten treffen. Foto: Philipp Brendel

Fußpflege und Frisör weiter im Haus

Jedoch sind auch der Wohnpark Reichelt und die Tagespflege nicht von der Corona-Pandemie verschont geblieben. Zwar konnte der Betrieb der Tagespflege aufrechterhalten werden, doch beim ambulanten Pflegedienst musste eine der drei Touren gestrichen werden. Das liege vor allem auch am Fachkräftemangel, betont Elke Reichelt. Während der Corona-Zeit sind Wohnpark und Tagespflege für die Angehörigen geschlossen. Servicekräfte dürften hingegen weiterhin ins Haus, so etwa Fußpflege, Physiotherapeut und Frisör. Seit dem Frühjahr würden alle notwendigen hygienischen Maßnahmen eingehalten, erklärt Paul Langenfeld, Geschäftsführer des Pflegedienstes: „Wir haben von Anfang an darauf geachtet, dass sich die Leute an die Hygieneregeln halten.“ Der gebürtige US-Amerikaner ist seit 30 Jahren in Deutschland und habe seine bisherige Berufserfahrung beim Militär gesammelt.

Elke Reichelt und Paul Langenfeld im Ruhebereich der Tagespflege. Foto: Philipp Brendel

Elke Reichelt hebt hervor, dass es sich beim Wohnpark nicht etwa um ein Pflegeheim handele, sondern ein betreutes Wohnen. Die Bewohner dürften also jederzeit in die Stadt zum Spazieren oder zum Einkauf gehen: „Wir appellieren an unsere Bewohner, möglichst keine Fremdkontakte zu ihrer eigenen Sicherheit aufzunehmen.“ Während sich im Sommer noch acht Leute im betreuten Wohnen aufhalten konnten, so wurden die Maßnahmen seit Anfang November verschärft und das Haus geschlossen: „Viele vermissen den regelmäßigen Besuch der Angehörigen.“

Hauskater sorgt für Aufmunterung

Angehörige könnten sich aber nach wie vor im unmittelbar am Wohnpark befindlichen Garten treffen. Auch für die Belegschaft, deren jüngste Mitarbeiterin 21 Jahre alt ist, ist der Teil-Lockdown mehr als herausfordernd. Wenn Kultur und Frohsinn neben der Arbeit ausbleiben, fehle am Ende der Ausgleich. So sei es für Pflegekräfte wie auch Bewohner keine einfache Zeit, erklärt Elke Reichelt: „Gerade die Adventszeit und Weihnachten sind eine Zeit der Familie. Da wird es noch deutlicher, wenn etwas fehlt.“ Für eine Aufmunterung könne an dieser Stelle zumindest der bei den älteren Herrschaften beliebte Hauskater Willi sorgen.