Sie unterstützen die Spendenaktion fürs Kleinstheim in Illsitz und werden dafür radeln.

Fürs Kinderheim in Illsitz in die Pedale treten

Illsitz. Schmöllner Rathauschef unterstützt die Spendenaktion von Janine Stiebritz.

Die Schmöllner Unternehmerin Janine Stiebritz sammelt regelmäßig Spenden. So hat sie unter anderem schon das Tierheim in der Knopfstadt oder die Igelhilfe Altenburg unterstützt. Bei ihrer aktuellen Spendenaktion bittet sie um Geld, das dem Kinderheim in Illsitz zugute kommen soll.

Kinder wünschen sich Spielhaus

Dankbar ist sie nun, dass der Schmöllner Bürgermeister Sven Schrade (SPD) seine Hilfe zugesagt hat. Er und sein Team von „Strampeln für den guten Zweck“ werden dafür in die Pedale treten. „Er und sein Radteam versuchen, so viele Sponsoren wie möglich zu erreichen, um einen wundervollen Spielplatz für die Illsitzer Kinderseelen zu schaffen“, freut sich Stiebritz. Schrade hat bereits 50 Euro für das Projekt gegeben.

Von einer Kundin hatte Janine Stiebritz von dem Kleinstheim, in dem acht Kinder zwischen zwei und zehn Jahren leben, erfahren. Im Gespräch stellte sich heraus, dass es dort kein Spielhaus gibt. Doch das wünschen sich die Mädchen und Jungen sehr. Und diesen Wunsch will die Schmöllnerin den Kindern erfüllen.

Dafür hat sie bereits Unternehmer angesprochen, die schon bei der Tierheimaktion mitgemacht haben. Einige von ihnen hat Stiebritz auch für ihr neues Projekt gewinnen können. In ihrem Friseursalon steht eine Spendenbox, damit jeder, der will, unkompliziert Geld geben kann.

Mehrere Tausend Euro werden wohl gebraucht, um den kleinen Spielplatz mit Haus zu errichten. So muss ausgeschachtet und eine Bodenplatte gesetzt werden. Gern würde Janine Stiebritz auch noch andere Spielgeräte, etwa eine Schaukel, aufstellen lassen.

Ziel ist es, den Mädchen und Jungen das Haus zum Weltkindertag am 20. September zu schenken.

Wer die Aktion unterstützen will, kann sich im Salon „Extrem stylisch & schön“, Gößnitzer Straße 35, melden.