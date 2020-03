Galgenfrist für Thonhausener Grundschule

Der neue Schulnetzplan gewährt der Thonhausener Grundschule eine Galgenfrist: Zumindest noch ein paar Jahre soll sie erhalten bleiben. So steht es im Planentwurf. Beschlossen ist aber noch nichts.

Bürgermeister André Hupfer und sein Stellvertreter Tino Ahner (beide parteilos) freuen sich darüber, dass es in den nächsten Jahren in der Gemeinde eine Schule geben wird. Doch sie wissen nun auch, dass das kein Dauerzustand bleiben wird. Denn es soll im Oberen Sprottental eine neue Schule gebaut werden. In die sollen dann die Kinder gehen, die derzeit in Thonhausen und Großstechau unterrichtet werden. „Die neue Schule bedeutet das Aus für unsere“, so Hupfer. Das Gemeindeoberhaupt ist aber erleichtert, dass die Thonhausener wenigstens ein paar Jahre Zeit haben, sich an den Gedanken zu gewöhnen und mit der sich verändernden Situation für den Ort anzufreunden. Denn die neue Schule wird es frühestens 2024 geben.

Für die neue Grundschule muss zunächst ein Standort gefunden werden, und zwar einer, der den Weg zur Schule für alle Kinder erträglich macht. Denn die Kleinen sollen nicht ewig unterwegs sein. Das bedeutet, dass die neue Bildungseinrichtung wohl zwischen Großstechau und Thonhausen gebaut werden wird. „Bei oder in Nöbdenitz wird es sein“, ist André Hupfer überzeugt.

Vom Land enttäuscht

„Wir wollen natürlich, dass unsere Schule erhalten bleibt. Aber den Kompromiss werden wir wohl eingehen müssen“, so Tino Ahner mit Blick auf den Lehrermangel. Denn den haben die beiden als Hauptursache für das Schulproblem im Altenburger Land identifiziert. „Wir hegen keinen Groll gegen das Landratsamt oder den Kreistag, die haben die Sache nicht zu verantworten. Aber wir sind enttäuscht, was vom Land an Lehrern gekommen ist“, so André Hupfer. Viele Fehler seien gemacht worden. Das fange schon bei der Besoldung von Pädagogen an, die gegenüber Nachbarbundesländern bedeutend schlechter sei. „Die Probleme sind seit Jahren bekannt, aber es hat sich nichts großartig geändert. Wenn man merkt, dass was falsch läuft, muss man es doch korrigieren“, versteht der Bürgermeister nicht, warum von Seiten des Landes nicht schon vor vielen Jahren gegengesteuert wurde.

Standortvorteil bricht weg

Wenn die Grundschule in Thonhausen dicht macht, bricht auch ein Standortvorteil weg. Viele junge Familien hätten sich für den Ort nicht nur wegen der günstigen Lage in Autobahnnähe entschieden, sondern eben auch, weil Kindergarten und Grundschule da sind. Wenn die Schule in Thonhausen dicht gemacht wird, verschwindet ein Stück Leben aus dem Dorf. Aus diesem Grund ärgert sich André Hupfer darüber, dass die Gemeinde nicht gebeten worden sei, eine Stellungnahme zum Schulnetzplan abzugeben, „wir sind nur schmückendes Beiwerk“, bedauert er.

Gedanken werden sich die Thonhausener machen müssen, was aus dem Gebäude wird. Das gehöre derzeit dem Landkreis, falle nach der Schließung der Schule aber wieder an die Gemeinde zurück. Das Haus soll dann anderen Zwecken dienen, konkrete Pläne gebe es aber noch nicht. „Bei einer Umnutzung müssten wir aber richtig in das Gebäude investieren“, betont Tino Ahnert. So könne beispielsweise das Dachgeschoss im Altbau schon jetzt nicht genutzt werden, weil ein zweiter Fluchtweg fehlt.