Garbisdorf: Sara Kegel ist neue Schützenkönigin

Garbisdorf. In Garbisdorf ist gerade drei Tage lang ausgelassen gefeiert worden.

Zum 36. Mal trafen sich Jung und Alt in Garbisdorf, um bei Spiel und Spaß schöne Stunden miteinander zu verbringen. Seit längerer Zeit wieder einmal an drei Tagen wurden Besucher und die Mitglieder des rührigen Heimatvereins Göpfersdorf durch ganz unterschiedliche Programme unterhalten, wobei natürlich das Vogelschießen am Sonntag wie immer die Hauptattraktion war.

Konzert gut besucht

Das Wochenende startete am Freitagabend bei Regen mit einem dank vorhandener Schlechtwettervariante dennoch gut besuchten und sehr schönen Konzert von Manuel Schmid und Marek Arnold.

Der Samstag gehörte überwiegend den Familien. Höhepunkte waren das Konzert der Frohnsdorfer Schalmeienkapelle, erneut das Armbrustschießen für Kinder und zum Ausklang des Nachmittags dann die Suche nach dem „Ferkel“. Bei beiden spannenden und spielerischen Wettbewerben setzte sich Lilly Rentzsch aus Jückelberg durch.

Der angenehme Tag ging mit Tanzmusik der Band „Rock Four“ und in deren Pause mit einem Auftritt der „Schönburger Fahnenschwinger“ zu Ende, die mit ihrer sehenswerten Schwarzlicht-Show begeisterten.

Ausgelassen wurde beim Garbisdorfer Vogelschießen gefeiert. Foto: Susann Schatz

Am Sonntag begann das eigentliche „Vogelschießen“ traditionsgemäß mit der Abholung der Schützenkönigin von 2022, Betty Glotz (Danke an Diethard Hiller für seinen Einsatz mit dem Traditionsbus), dem Setzen der Erntekrone, die erneut aufwendig und liebevoll in Verantwortung der Familie Wachler hergestellt wurde, und dem „Täubchentanz“ mit Kindern des Kindergartens „Sonnenschein“ aus Langenleuba-Niederhain, der Trachtengruppe und den Freunden der Schützengilde des Heimatverein Niederlauterstein.

Für Freunde alter Technik waren auch wieder einige Schlepper, Lanz-Bulldogs und historische Fahrzeuge aufgefahren und wurden interessiert in Augenschein genommen. „Vielen Dank den Teilnehmern und Enthusiasten dieses Programmteiles“, heißt es.

Rumpfteil um 17 Uhr getroffen

Diesmal konnten viele treffsichere Schützen, sehr gut unterstützt durch die Besatzung des Schießstandes unter der Regie von Jürgen Speck, der in seiner Werkstatt seit Jahren den hölzernen Vogel anfertigt, die 48 Teile des Vogels gut im Zeitplan vom Mast holen. Der Jubel war groß, als das Rumpfteil des Vogels von Sara Kegel aus Chemnitz, familiär aber eng mit Garbisdorf verbunden, ziemlich genau um 17 Uhr abgeschossen wurde. Gratulation an die neue Schützenkönigin. Die Samba-Trommler von „Como Vento“ feierten mit den Gästen die neue Schützenkönigin.

Der Garbisdorfer Nero Scholz hatte bei „Schwein gehabt“ das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Der entspannte Ausklang bei ersten Auswertungen und kühlen Getränken war für viele Beteiligte der i-Punkt eines erlebnisreichen Wochenendes.

Der Heimatverein Göpfersdorf bedankt sich bei allen fleißigen Helfern aus der Region, vor allem bei den Kuchenbäckerinnen, den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Göpfersdorf, den Aktiven im Ausschank, am Grill, bei Fettbemmen, Käse und Fischsemmeln sowie Kaffee und Kuchen in den eigenen Verkaufsständen und am Schießstand mit den nimmermüden Bolzenjungen.

Auch den Erzieherinnen des Kindergartens „Schwalbennest“ in Flemmingen und Mitgliedern des Niederhainer Karnevalsclubs sowie den zahlreichen Sponsoren wird gedankt für ihre Unterstützung. Die Organisatoren freuen sich schon darauf, am letzten Wochenende im Juni 2024 wieder viele Gäste zum 37. Garbisdorfer Vogelschießen begrüßen zu dürfen.