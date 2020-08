Gartenkonzert mit Regina Thoss in Meerane wird zum Hit

Promialarm vor wenigen Tagen im Kursana Domizil Meerane. Im idyllischen Garten präsentierte Regina Thoss aus Berlin bei schönstem Sonnenschein ein Sommerkonzert.

Zuhörer sind textsicherund singen mit

Die 74-jährige Sängerin mit der Powerstimme nahm die Bewohner mit auf eine musikalische Rundreise durch ihre einzigartige Karriere. Mit dem größten Hit „Die Liebe ist ein Haus“ eroberte die Entertainerin sofort die Herzen der Bewohner. Textsicher sangen die Schlagerfans Zeile für Zeile mit.

Die gebürtige Zwickauerin verriet, dass sie immer wieder gern in ihrer Heimat ist und sich auch diesmal gefreut hat, dass sie hier auftreten konnte. Das brachte sie auch musikalisch zum Ausdruck. So war die Stimmung beim Gassenhauer-Evergreen „Ich will zurück nach Zwicke“ auf dem absoluten Höhepunkt.

Musikerin gibt ihr Geheimnis preis

Die Sängerin schlug aber auch leise Töne an, die zum Träumen unter blauem Himmel einluden. Überhaupt schwelgten die aufmerksam zuhörenden Bewohner zusammen mit der Schlagersängerin in Erinnerungen. Die Musikerin erzählte unter anderem von ihrem Karrierestart und gab so manch eine Anekdote aus der Showbranche preis, in der sie sich seit nunmehr über 55 Jahren selbstbewusst behauptet.

Abwechslungin Corona-Zeiten

Das Geheimnis der Schlagersängerin: nie den Mut verlieren. Deshalb freute sie sich besonders darüber, dass sie mit dem Gartenkonzert auch etwas Abwechslung in den komplizierten Corona-Zeiten-Alltag der Senioren bringen konnte.

So wünschte Regina Thoss am Ende des Konzertes allen Bewohnern Gesundheit und dankte den Pflege- und Betreuungskräften für ihre aufopferungsvolle Arbeit.