Gas-und Bremspedal verwechselt - Zwei Verletzte nach Unfall

Gas-und Bremspedal verwechselt

Da der 66-jährige Fahrer eines Toyota am 5. September gegen 19.15 Uhr beim Abbiegen in die Schönhaider Straße in Schmöllnvermutlich das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselte, kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Straßennamensschild. Sowohl am Verkehrsschild als auch am Pkw entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Alkoholfahrt gestoppt

Am 4. September gegen 16.45 Uhr wurde in der Meuselwitzer Weinbergstraße der 63-jährige Fahrer eines Opel kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 63-Jährigen wurde zudem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwei Verletzte nach Unfall

Nachdem der 68-jährige Fahrer eines Peugeot am 4. September gegen 10 Uhr entlang der Landstraße 1361 am Abzweig Heyersdorf/Brandrübel einen vorfahrtsberechtigten Jeep mit einer 46 Jahre alten Fahrerin scheinbar zu spät bemerkte, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl der Peugeot als auch der Jeep kamen von der Fahrbahn ab, landeten im Straßengraben und waren nicht mehr fahrbereit. Die beiden Fahrer kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.