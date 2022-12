Geänderte Öffnung zum Jahreswechsels im Hallenbad Altenburg

Altenburg. Fast alle Eintrittspreise steigen ab dem kommenden Jahr

Während der diesjährigen Weihnachtsferien hat das Hallenbad in Altenburg zu folgenden Zeiten geöffnet: bis Mittwoch, 21. Dezember, bliebt das Bad zu den bekannten Zeiten geöffnet. Am 22. und 23. Dezember von 6 bis 8 und 9 bis 22 Uhr, am 27. und 30. Dezember von 6 bis 19 Uhr und am 3. Januar von 6 bis 8 und von 9 bis 22 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils eine Stunde vor Schließung der Schwimmhalle. Am 24., 25., 26. und 31. Dezember 2022 sowie am 1. Januar 2023 ist das Bad geschlossen. Am 2. Januar findet kein öffentliches Schwimmen statt. Ab dem 4. Januar begrüßt das Bad wieder zu den bekannten Öffnungszeiten.

Wie die Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH in einer Pressemitteilung bekannt gibt, werden ab 2. Januar 2023 die Eintrittspreise für das Altenburger Hallenbad erhöht. Alle Tarife für Einzelkarten steigen um einen Euro. „Positiv für Nichtschwimmer, die das Schwimmen lernen möchten: Die Preise für die Schwimmkurse und die Abnahme für die Schwimmstufe einschließlich Urkunde bleiben unverändert. Wir möchten hiermit unseren Beitrag zur örtlichen Daseinsvorsorge leisten und einer abnehmenden Schwimmkompetenz entgegenwirken“, heißt es weiter in der Mitteilung.