Gedenken soll kein Opfer der Pandemie sein

Altenburg. An die Schicksale der Juden im Altenburger Land wird am 9. November erinnert.

Die Corona-Pandemie bestimmt derzeit das Leben und lässt gefühlt kaum Raum für ein anderes Thema. Und doch sei es den Organisatoren des Pogromgedenkens, wichtig gewesen, konsequent an einem Pogromgedenken in diesem Jahr zu arbeiten. Das schreiben Landrat Uwe Melzer, Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (beide CDU), Superintendentin Kristin Jahn, Pastor Moritz Allersmeier sowie die Pfarrer Konrad Köst und Sandro Vogler in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Unzählige Opfer zu beklagen

Die Absage der Gedenkveranstaltung soll keine Absage an das Gedenken darstellen, die Erinnerung soll kein Opfer der Pandemie werden. „Wenn wir in diesem Jahr auf den 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs zurückblicken, so müssen wir erkennen, dass vor 75 Jahren ein zwölf Jahre andauerndes und von viel zu vielen Deutschen getragenes oder zumindest ertragenes nationalsozialistisches Terrorregime sein Ende fand, das millionenfaches Leid über große Teile der Welt gebracht hat“, schreiben sie.

Der Opfer gab es unzählige, doch der millionenfache gezielte und industrialisierte Genozid an den Juden, eingeleitet durch eine vollständige gesellschaftliche und menschliche Ächtung und Entrechtung, ist im Hinblick auf Ausmaß, Opfer-zahlen und Organisation mit keinem anderen Ereignis vergleichbar, heißt es in der Pressemitteilung. In jedem Jahr wird an die Gräueltaten, die Juden widerfahren sind, erinnert. So wird sich in der Pauritzer Straße in Altenburg getroffen– an der Gedenktafel, die den Standort des ehemaligen jüdischen Betsaals dokumentiert, um den ehemaligen jüdischen Bewohnern des Altenburger Lands zu gedenken, die dem Naziterror ausgesetzt waren.

Gedenken ist Blick in die Gegenwart

Und doch ist diese Gedenkstunde genauso auch ein Blick in die Gegenwart. „Mit großer Sorge beobachten wir Organisationen und Parteien, die in Sprache, Gestik und Auftreten in erschreckender Weise Parallelen zu den Akteuren des nationalsozialistischen Terrorregimes aufweisen. Inzwischen allbekannte Worte der Gegenwart wie Lügenpresse oder Volksverräter haben ihren geschichtlichen Hintergrund in der Nazi-Zeit“, heißt es im Schreiben weiter. Dass viele Menschen diese jetzt skandieren, müsse uns alle mit Sorge erfüllen.

Aus diesem Grund müsse diese Gedenkveranstaltung auch eine Stunde der Auseinandersetzung sein mit der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft. Keiner kann das Leid der Schoah ungeschehen machen, keiner kann den menschlichen, kulturellen oder gesellschaftlichen Verlust auch nur annähernd ausgleichen. „Wir haben aber die Chance, einen wesentlichen Beitrag zu leisten: Wir können den Opfern eine Stimme geben, wir können an sie erinnern, ihnen einen Platz in unserer Mitte zurückgeben“, schreiben die Initiatoren, die an die Entrechtung der jüdischen Nachbarn ab 1933 erinnern. 27 männlichen Juden aus dem Altenburger Land wurden im Zuge der Pogromnacht gedemütigt, misshandelt oder verhaftet. Zwölf Altenburger, vier Meuselwitzer und ein Gößnitzer kamen am 12. November 1938 in das Konzentrationslager Buchenwald und hatten neben Zwangsarbeit stetige Schikane, Gewalt und Entwürdigung zu ertragen.

„Es muss uns sorgenvoll stimmen, dass der Antisemitismus in unserem Land wieder an Stärke zunimmt und sich sogar in tätlicher Gewalt Bahn bricht.“ Die Politik sei gefordert, sensibel, aber auch mit Durchsetzungskraft und Stringenz ihren Beitrag dazu zu leisten, das aufgeheizte gesellschaftliche Klima durch eine besonnene, den Menschen zugewandte, Arbeit abzukühlen und durch kluge Entscheidungen, Zuhören und klare Sprache die Spaltung einzudämmen. Aber die Politik könne diese Aufgabe nicht allein bewältigen. Ein jeder von uns sei hier gefragt, sich aktiv einzubringen. „Übernehmen wir Verantwortung für uns, Verantwortung für den Mitmenschen und letztlich Verantwortung für die Gesellschaft“, fordern die Unterzeichner der Erklärung zur Pogromnacht.