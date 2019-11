Schmölln. In Schmölln ist ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma angegriffen und verletzt worden.

Gefährliche Körperverletzung: 31-Jähriger greift Sicherheitsmitarbeiter an

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung in einem Lokal An der Sprotte.

Wie die Polizei mitteilte, sollte durch ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma eine stark angetrunkene Frau der Räumlichkeiten verwiesen werden. Dies missfiel jedoch dem Begleiter der Frau, so dass er den Sicherheitsmitarbeiter (41) angriff und zu Boden schlug. Dieser kam dabei mit dem Kopf so unglücklich auf, dass er sich erhebliche Verletzungen zuzog.

Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 31-jährigen Angreifer wegen gefährlicher Körperverletzung.

