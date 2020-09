Sorgt seit langem für Ärger bei Eltern: Der Zebrastreifen in der Schmöllner Crimmitschauer Straße.

Schmölln. Grundschuleltern verlangen eine bessere Lösung für Überweg an der Schmöllner Crimmitschauer Straße

Gefahr auf dem Weg zwischen Hort und Schule in Schmölln

Ist der Fußgängerüberweg in der Crimmitschauer Straße gefährlich für Fußgänger? Diesen Eindruck vermitteln zumindest die Äußerungen zahlreicher Eltern. Weil die Grundschule am Finkenweg nicht genug Platz hat, ist der Hort für die Schüler der 3. und 4. Klassen in das Förderzentrum ausgelagert. Ein Fußweg von 650 Metern, der zwangsläufig über die stark befahrene Landesstraße führt.