Gegen Brunnen in Altenburg gefahren - Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Kurve

Motorradfahrer verletzt

Rettungsdienst und Polizei kamen Montagnachmittag gegen 14.35 Uhr auf der Landstraße 1361 am Abzweig Falkenhain zum Einsatz. Ein 39-jähriger Motorradfahrer kam mit seiner Honda zuvor in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte dabei gegen ein Verkehrszeichen. Mit dem Rettungswagen wurde der leicht verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

Gegen Brunnen in Altenburg gefahren

Ein 66-jähriger Opel-Fahrer kollidierte Montagvormittag gegen 11 Uhr beim Ausparken mit dem auf dem Altenburger Kornmarkt befindlichen Brunnen und verursachte so leichten Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Seitens der Altenburger Polizei wurde der Unfall aufgenommen.