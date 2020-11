Geld für sportliche Schmöllner Stadtteile und Gärten

Der SV Schmölln und der Landesverband Deutsche Schreberjugend Thüringen aus Altenburg können sich über je 5000 Euro aus dem Ideenwettbewerb Thüringen freuen. Darüber informiert Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser (SPD).

„Ich weiß, wie schwierig es ist, gerade in ländlichen Regionen wie unserer Heimat ehrenamtliche Strukturen aufzubauen und zu erhalten. Umso mehr freue ich mich, dass die Projekte Schmöllner Stadtteile sportlich zusammenbringen des SV Schmölln und Gärten der Gemeinschaft des Landesverbands Deutsche Schreberjugend Thüringen am Ideenwettbewerb teilgenommen haben und nun jeweils 5000 Euro Preisgeld erhalten“, so die Ostthüringer Politikerin.

Beide Projekte haben es zum Ziel, die Gemeinschaft vor Ort und das ehrenamtliche Engagement zu stärken. Sie werden in der Kategorie „Lebensqualität und Zusammenhalt“ ausgezeichnet. „Die Integrationskraft des Sports nutzen, um die Schmöllner Stadtteile und ihre Einwohner näher zusammenzubringen, halte ich für einen sehr guten Ansatz. In beiden Projekten soll gemeinsam etwas geschaffen werden. Ich bin sehr auf die Umsetzung und die Ergebnisse der Projekt gespannt“, sagt Elisabeth Kaiser, die Gründungsmitglied des Landesverbands Deutsche Schreberjugend ist.

Für den nur für Ostdeutschland ausgerufenen Wettbewerb „Machen! 2020“ waren über 250 Bewerbungen eingegangen. 50 Preisträger wurden ausgewählt. Eine Preisverleihung kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant stattfinden.