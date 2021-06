Gemeinsam für Gößnitz und Schmölln

Blick vom Markt auf das Rathaus und die Kirche in Schmölln.

Schmölln/Gößnitz. Ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept soll entstehen. Bürger können daran mitwirken.

An diesem Samstag, 3. Juli, findet von 14 bis 17 Uhr in der Regelschule in Gößnitz ein Workshop zu einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept für den Verbund von Schmölln und Gößnitz statt.

Dazu sind alle Interessierten eingeladen. Gemeinsam soll für den Verbund der Städte Schmölln und Gößnitz ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet werden.

Dieses bilde die Grundlage für eine abgestimmte Entwicklung innerhalb einer Stadt und im Falle des Städteverbundes Schmölln-Gößnitz untereinander, heißt es. Chancen für den Einsatz von Fördermitteln würden damit eröffnet. Im Fokus des ISEK stehen die Kernstädte. In den Blick genommen würden aber auch die Ortsteile.

Zunächst sei es dabei wichtig, eine Bestandsaufnahme durchzuführen, indem eine Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken erstellt wird. Betrachtet würden soziale, städtebauliche, kulturelle, ökonomische und ökologische Belange, gestaffelt nach Themenfeldern, wie Wohnen, Infrastruktur, Einzelhandel, Nahversorgung, Mobilität, Tourismus, Wirtschaft und Freizeit.

Infos unter Bauverwaltung@schmoelln.de oder Tel. 034491/76161