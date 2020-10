Altenburger Lohberg: Gemeinsam in die Vergangenheit geflogen

So wie eine Gästegruppe um den Altenburger Lehrer a. D., Gerhard Blaschke (links), nahmen Interessierte neugierig die Ausstellungsutensilien in Augenschein.

Altenburg. Ehemalige Segelflieger berichten in Altenburg über ihre Erlebnisse am Lohberg.

In Regie von Organisator Jürgen Müller fand am Sonnabend in der Gaststätte der Gartenanlage Ost nach zehn erfolgreichen Zusammenkünften ein letztes Treffen ehemaliger Segelflieger und Interessierter statt. „Obwohl es erst ab 1990 möglich war, sich mit dem ehemaligen Segelflugplatz Lohberg bei Windischleuba zu befassen, gelang es noch, mit 40 von ehemals etwa 500 Segelfliegern des Lohberges zu sprechen“, so Müller.